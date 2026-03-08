УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11346 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Харківському напрямку
1 206 5

Війська РФ в обережній паузі на півночі Харківщини, - Сили оборони

окупанти на Харківщині

Наразі на півночі Харківської області російські війська дотримуються тактики обережного затишшя.

Про це начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Тактика РФ

Саме північна Харківщина - вони поки що на обережній такій паузі. Якщо вже брати північну Харківщину - є спроби росіян лізти там у Сотницькому Козачку тощо. Ось там вони щось ще ворушаться", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про загальну оперативну обстановку на Харківщині, речник повідомив, що на більшості напрямків боєзіткнень у суботу не відбулося взагалі.

Також читайте: Активність ворожих ДРГ на кордоні суттєво зменшилася, - ДПСУ

Сезонне затишшя 

Щодо взяття росіянами оперативної паузи, він повідомив, що наразі у них спостерігається серйозне затишшя, яке ворог використовує, зокрема, для відновлення свого наступального потенціалу.

"Той факт, що росіяни взагалі зараз не здатні проводити якісь ефективні наступальні дії чи навіть намагатися проводити якісь ефективні інфільтрації - це свідчення того, що або в них пауза на перегрупування, або в них пауза, тому що вони отримали певне ураження і тепер намагаються відновити це", - заявив Трегубов.

Накопичення військ РФ

Речник повідомив, що зараз накопичення особового складу, техніки фіксується і на Великобурлуцькому, і на обох Слобожанських напрямках.

Окремо він зазначив, що ситуація у Липцях насправді майже не впливає на загальну обстановку на напрямку.

Читайте: Кількість зіткнень на Харківщині та Сумщині суттєво знизилася,- Трегубов

"Там зараз низька інтенсивність, вони намагаються її час від часу поновлювати", - сказав Трегубов.

Автор: 

бойові дії (5969) Харківська область (2832) війна в Україні (8514)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже ЗСУ почнуть накопичуватися! Хоч десь, хоч на якійсь окремій ділянці фронту! Бо гірко дивитися вже третій рік про щоденні відступи, щоденні втрати українських територій!
показати весь коментар
08.03.2026 13:58 Відповісти
Ти шо-о? Зараз забанять. Щойно Зеленський повідав про 400-435 (какая разніца...) км звільнених територій. Не вмієш читати?
показати весь коментар
08.03.2026 14:55 Відповісти
Павло Бубенко #551281 накопичення війська ЗСУ ,це легка мішень для кацапів/ в небі дрони розвідники/ ,тому кацапи і обрали тактику штурмів по одному ,по два .Броньована Техніка знищується ,ще навіть на підході ,не доходячи до лінії боєзіткнення . В України немає людей на фронті і ніхто не візьме на себе відповідальність з генералів ,щоб відправити в"мясні штурми" ,та і для чого ? кацапи і так дохнуть від наших дронів.
показати весь коментар
08.03.2026 16:19 Відповісти
А що, на наші дрони рашисти не реагують і весь час "накопичуються"?
показати весь коментар
08.03.2026 17:51 Відповісти
Нема дня, щоб не лунала сирена кожну годину, щоб не літали дрони, та не робилось по 5 заходів на кожний напрямок на пуски КАБів на Волчанськ, КозачуЛопань, Куп'янськ, Липці. Отака там " обережна пауза".Це тільки в єдиному телемарафоні тепла ванна.
показати весь коментар
08.03.2026 15:09 Відповісти
 
 