Війська РФ в обережній паузі на півночі Харківщини, - Сили оборони

Наразі на півночі Харківської області російські війська дотримуються тактики обережного затишшя.

Про це начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Тактика РФ

Саме північна Харківщина - вони поки що на обережній такій паузі. Якщо вже брати північну Харківщину - є спроби росіян лізти там у Сотницькому Козачку тощо. Ось там вони щось ще ворушаться", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про загальну оперативну обстановку на Харківщині, речник повідомив, що на більшості напрямків боєзіткнень у суботу не відбулося взагалі.

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Сезонне затишшя

Щодо взяття росіянами оперативної паузи, він повідомив, що наразі у них спостерігається серйозне затишшя, яке ворог використовує, зокрема, для відновлення свого наступального потенціалу.

"Той факт, що росіяни взагалі зараз не здатні проводити якісь ефективні наступальні дії чи навіть намагатися проводити якісь ефективні інфільтрації - це свідчення того, що або в них пауза на перегрупування, або в них пауза, тому що вони отримали певне ураження і тепер намагаються відновити це", - заявив Трегубов.

Накопичення військ РФ

Речник повідомив, що зараз накопичення особового складу, техніки фіксується і на Великобурлуцькому, і на обох Слобожанських напрямках.

Окремо він зазначив, що ситуація у Липцях насправді майже не впливає на загальну обстановку на напрямку.

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"Там зараз низька інтенсивність, вони намагаються її час від часу поновлювати", - сказав Трегубов.