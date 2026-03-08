Активність ворожих ДРГ на кордоні суттєво зменшилася, - ДПСУ

Вже тривалий час фіксується зменшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телеефірі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Активність ДРГ суттєво менша

"Якщо говорити саме про диверсійно-розвідувальні групи, то за останній вже такий довгий час активність саме ДРГ, вона суттєво менша. Фактично зараз противник використовує (такі. - Ред.) піхотні групи як в межах Сумської області, так і в межах Харківщини", - розповів речник.

Спроби ворога просунутися на Харківщині

Він зазначив, що у суботу в межах смуги оборони підрозділів Державної прикордонної служби у Вовчанській громаді у напрямку населеного пункту Піщане була зафіксована спроба противника атакувати їхні позиції та просунутися вглиб території України.

Також дивіться: Пілоти РУБпАК "Міраж" відбили свого побратима від окупантів та взяли в полон російську ДРГ під Покровськом. ВIДЕО

"Але ворог зазнав втрат і ці піхотні групи відійшли назад. При цьому і напрямок населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле, Піщане, Рибалкине - це теж велика кількість спроб противника розширити зону боїв, вже зайшовши на нашу територію", - повідомив Демченко.

Ситуація на Сумщині

Щодо стабільності ситуації на прикордонній Сумщині речник зазначив, що ворог не може суттєво просунутися та досягти якихось результатів.

"Але, як бачимо, навіть попри те, що ворог несе великі втрати, як і в межах Сумської області, так і в межах Харківщини, де також є не поодинокі спроби противника зайти на нашу територію, він продовжує прощупувати нашу оборону і направляти своє "м’ясо", фактично, щоб викрити нашу побудову, і спробувати накопичуватися, щоб розширювати зону боїв вже далі вглиб території України", - розповів він.

Також дивіться: Артилерія 147-ї бригади одним точним ударом знищила російську ДРГ на північ від Покровська. ВIДЕО

Обстріли прикордоння

За словами Демченка, за останні дні кількість та щільність обстрілів на північному прикордонні України зросли.

"Фактично переважна кількість обстрілів відбувається, як і раніше, за допомогою безпілотних літальних апаратів, (це. - Ред.) і скиди з дронів, і FPV, і FPV на оптоволокні. І нікуди не зникають обстріли з артилерії, нікуди не зникають обстріли за допомогою авіації тощо", - розповів він.

Читайте: Сили оборони не дають ворогу розширити зону бойових дій на Харківщині та Сумщині, - ДПСУ

Речник поінформував, що ворог, фактично не маючи змоги досягти суттєвих успіхів щодо захоплення українських позицій і знищення їх піхотними групами, намагається за допомогою більш потужної зброї знищувати ті позиції, які утримують українські воїни, "з надією на те, що надалі піхотним групам буде легше просуватися".

"Тому обстріли і в межах Сумської області, і в межах Харківщини - їх є досить велика кількість, і це відбувається щодня", - повідомив Демченко.