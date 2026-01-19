Сили оборони не дають ворогу розширити зону бойових дій на Харківщині та Сумщині, - ДПСУ

Сили оборони України стримують противника, не даючи йому розширити район активних бойових дій і просунутися далі на території Харківської та Сумської областей.

Про це в телеефірі заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ворог хоче розширити зону боїв

"Майже весь минулий тиждень противник намагався розширити зону боїв по території України. Це в межах Харківської області поряд Дегтярного. Але досягти якогось результату він не зміг, і всі його спроби були відбиті. Водночас бачимо, що, не спромігшись у напрямку цього населеного пункту зайти й просунутися вглиб території нашої країни, ворог намагається розширити зону боїв на цьому напрямку, зокрема на найближчі населені пункти - це Нестерне та Кругле", - повідомив Демченко.

Водночас він зауважив, що ворог зазнає великих втрат на ділянці фронту, який захищає Донецький прикордонний загін. Зокрема, за минулу добу, під час спроб штурмів, ворог втратив близько 30 осіб.

Речник розповів, що ворог використовує погодні умови, зокрема, замерзлі водойми, які раніше були природними перепонами, аби просуватися вперед. Однак зараз на всіх напрямках ворог не використовує техніку, а лише свої піхотні групи.

Ситуація біля Грабовського

Відповідаючи на запитання яка наразі ситуація поблизу населеного пункту Грабовське, куди ворог зайшов ще наприкінці минулого року, Демченко повідомив, що окупанти просунутися далі не можуть.

"Грабовське знаходиться безпосередньо на лінії кордону, і тоді ворогу вдалося зайти в сам населений пункт, але вийти далі за межі цього населеного пункту, якщо його ще так можна назвати, бо фактично він також знищений ударами противника. Наміри цих малих штурмових груп атакувати позиції за межами населеного пункту наших воїнів, вони не досягли ніяких результатів, і противник знаходиться тільки в цьому населеному пункті", - розповів речник.

Він додав, що в районах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини ворог щодня здійснює 100-150 обстрілів. Переважну більшість засобів, які використовує ворог, становлять безпілотники.

Російські підрозділи й надалі утримують під контролем населений пункт Грабовське в Сумській області, проте просунутися далі та розширити район активних бойових дій їм не вдалося.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по ворогу

Зокрема, Демченко повідомив, що українські захисники - військовослужбовці ЗСУ та ДПСУ - активно завдають ударів по противнику, щоб зменшити його чисельність та не дати просуватися далі.

В боях на Сумщині беруть участь як оператори безпілотників, так і піхотні підрозділи, що вступають у стрілецькі сутички з окупантами.

"Якщо говорити про Сумщину і в тому числі по напрямку населеного пункту Варачине, там раніше противник у такий же спосіб і намагався штурмувати, до прикладу, позиції підрозділів ДПСУ. Також він здійснював подібні дії нещодавно і по напрямку населеного пункту Миропілля", - зазначив Демченко.

За його словами, завдяки діям українських військових росіяни не змогли розширити свій контроль на інших напрямках і наразі утримують лише окремі позиції.

Контроль ситуації

ДПСУ наголошує, що ситуація на Сумщині залишається контрольованою, а українські захисники продовжують завдавати точкових ударів по противнику, щоб стримувати його просування.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

