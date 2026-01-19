Силы обороны не дают врагу расширить зону боевых действий на Харьковщине и Сумщине, - ГПСУ

Силы обороны Украины сдерживают противника, не давая ему расширить район активных боевых действий и продвинуться дальше на территории Харьковской и Сумской областей.

Об этом в телеефире заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Враг хочет расширить зону боев

"Почти всю прошлую неделю противник пытался расширить зону боевых действий на территории Украины. Это в пределах Харьковской области рядом с Дегтярным. Но достичь какого-либо результата он не смог, и все его попытки были отбиты. В то же время мы видим, что, не сумев в направлении этого населенного пункта зайти и продвинуться вглубь территории нашей страны, враг пытается расширить зону боевых действий в этом направлении, в частности на ближайшие населенные пункты - это Нестерное и Круглое", - сообщил Демченко.

В то же время он отметил, что враг несет большие потери на участке фронта, который защищает Донецкий пограничный отряд. В частности, за прошедшие сутки, во время попыток штурмов, враг потерял около 30 человек.

Спикер рассказал, что враг использует погодные условия, в частности, замерзшие водоемы, которые ранее были естественными преградами, чтобы продвигаться вперед. Однако сейчас на всех направлениях враг не использует технику, а только свои пехотные группы.

Ситуация возле Грабовского

Отвечая на вопрос, какова в настоящее время ситуация вблизи населенного пункта Грабовское, куда враг вошел еще в конце прошлого года, Демченко сообщил, что оккупанты продвинуться дальше не могут.

"Грабовское находится непосредственно на линии границы, и тогда врагу удалось зайти в сам населенный пункт, но выйти дальше за пределы этого населенного пункта, если его еще так можно назвать, потому что фактически он также уничтожен ударами противника. Намерения этих малых штурмовых групп атаковать позиции за пределами населенного пункта наших воинов, они не достигли никаких результатов, и противник находится только в этом населенном пункте", - рассказал спикер.

Он добавил, что в районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей враг ежедневно осуществляет 100-150 обстрелов. Подавляющее большинство средств, которые использует враг, составляют беспилотники.

Российские подразделения по-прежнему удерживают под контролем населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако продвинуться дальше и расширить район активных боевых действий им не удалось.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Удары по врагу

В частности, Демченко сообщил, что украинские защитники - военнослужащие ВСУ и ГПСУ - активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.

В боях на Сумщине участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, вступающие в стрелковые столкновения с оккупантами

"Если говорить о Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачине, там ранее противник таким же образом и пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он совершал подобные действия недавно и по направлению населенного пункта Мирополье", - отметил Демченко.

По его словам, благодаря действиям украинских военных россияне не смогли расширить свой контроль на других направлениях и пока удерживают только отдельные позиции.

Контроль ситуации

ГПСУ отмечает, что ситуация в Сумской области остается под контролем, а украинские защитники продолжают наносить точечные удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.

22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

