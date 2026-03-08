Активность вражеских ДРГ на границе существенно уменьшилась, - ГПСУ

Уже длительное время фиксируется снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в телеэфире.

Активность ДРГ существенно меньше

"Если говорить именно о диверсионно-разведывательных группах, то за последнее уже такое долгое время активность именно ДРГ существенно меньше. Фактически сейчас противник использует (такие. - Ред.) пехотные группы как в пределах Сумской области, так и в пределах Харьковщины", - рассказал спикер.

Попытки врага продвинуться на Харьковщине

Он отметил, что в субботу в пределах полосы обороны подразделений Государственной пограничной службы в Волчанской громаде в направлении населенного пункта Песчаное была зафиксирована попытка противника атаковать их позиции и продвинуться вглубь территории Украины.

"Но враг понес потери и эти пехотные группы отошли назад. При этом и направление населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое, Песчаное, Рыбалкино - это тоже большое количество попыток противника расширить зону боев, уже зайдя на нашу территорию", - сообщил Демченко.

Ситуация на Сумщине

Относительно стабильности ситуации на приграничной Сумщине спикер отметил, что враг не может существенно продвинуться и достичь каких-либо результатов.

"Но, как видим, даже несмотря на то, что враг несет большие потери, как в пределах Сумской области, так и в пределах Харьковщины, где также есть не единичные попытки противника зайти на нашу территорию, он продолжает прощупывать нашу оборону и направлять свое "мясо", фактически, чтобы раскрыть нашу построение, и попытаться накопиться, чтобы расширять зону боев уже дальше вглубь территории Украины", - рассказал он.

Обстрелы приграничья

По словам Демченко, за последние дни количество и плотность обстрелов на северной границе Украины возросли.

"Фактически подавляющее количество обстрелов происходит, как и раньше, с помощью беспилотных летательных аппаратов, (это. - Ред.) и сбросы с дронов, и FPV, и FPV на оптоволокне. И никуда не исчезают обстрелы из артиллерии, никуда не исчезают обстрелы с помощью авиации и т.д.", - рассказал он.

Спикер сообщил, что враг, фактически не имея возможности достичь существенных успехов в захвате украинских позиций и уничтожении их пехотными группами, пытается с помощью более мощного оружия уничтожать те позиции, которые удерживают украинские воины, "с надеждой на то, что в дальнейшем пехотным группам будет легче продвигаться".

"Поэтому обстрелы и в пределах Сумской области, и в пределах Харьковской области - их довольно большое количество, и это происходит ежедневно", - сообщил Демченко.