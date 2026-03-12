Свириденко повідомила про підвищення стипендій для студентів
Студенти закладів вищої освіти тепер отримуватимуть стипендії незалежно від форми власності навчального закладу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
- Кошти для виплат передбачені бюджетними призначеннями Міністерства освіти і науки України на 2026 рік.
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Що відомо?
Вже з 1 вересня академічні стипендії складатимуть щонайменше 4 тисячі гривень, що вдвічі більше порівняно з 2025 роком.
"Для нас важливо, щоб молодь мала можливості та гідні умови життя і розвитку в Україні", — підкреслила прем’єр-міністерка.
Скасування відстрочки
Раніше ми писали, що у Верховній Раді напрацьовують оновлення до мобілізаційного законодавства, які можуть позбавити права на відстрочку чоловіків віком від 25 років, котрі вступили до закладів вищої, передвищої або професійної освіти.
Про це заявив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону.
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А на ЗСУ потім коли-небуть. Якщо ЄС дасть.
Вони ухиляються, а їм за це ще й степендію заплатять?!
На фронт, Україну боронити!
"Для нас важливо, щоб молодь мала можливості та гідні умови життя і розвитку в Україні", - підкреслила прем'єр-міністерка. Джерело: https://censor.net/ua/n3604999- краще б ця "слугиня" порівняла стипендію в 4 тисячі гривень із можливостями,та гідними умовами життя українських провладних грабіжників , які придумали таку дурню, що 4 тисячі є рівнем гідних умов життя...
https://www.youtube.com/watch?v=kejuB4eql6g&t=2s&pp=ygUd0LfQsNC70LjQt9C90YvQuSDQvdCw0YDQtNC10L8%3D ******. Уряд роздасть 15 МІЛЬЯРДІВ на БЕНЗИН. Вам видадуть ТАЛОНИ. Це ТИСЯЧА Зеленського В КВАДРАТІ
наприклад, студентів стало поменшало в Україні + нових студентів схоже восени університети не дочекаються...🖕
воно і логічно... хто ж захоче взяти на роботу дипломованого фахівця, який навчався онлайн в режимі +2 / -4. 🤬
нахіба студентам витрачати всій час на фікцію замість навчання, тут і по 40 тис. стипендії не допоможуть💩
Чи для піару?
Гроші на пиво замість пігулок від тиску.