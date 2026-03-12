УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13438 відвідувачів онлайн
Новини
2 490 25

Свириденко повідомила про підвищення стипендій для студентів

Підвищення стипендій

Студенти закладів вищої освіти тепер отримуватимуть стипендії незалежно від форми власності навчального закладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

  • Кошти для виплат передбачені бюджетними призначеннями Міністерства освіти і науки України на 2026 рік.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо? 

Вже з 1 вересня академічні стипендії складатимуть щонайменше 4 тисячі гривень, що вдвічі більше порівняно з 2025 роком. 

"Для нас важливо, щоб молодь мала можливості та гідні умови життя і розвитку в Україні", — підкреслила прем’єр-міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківський авіаінститут навчатиме китайців будувати літаки: 40% річної оплати віддадуть фірмі з КНР за набір студентів

Скасування відстрочки

Раніше ми писали, що у Верховній Раді напрацьовують оновлення до мобілізаційного законодавства, які можуть позбавити права на відстрочку чоловіків віком від 25 років, котрі вступили до закладів вищої, передвищої або професійної освіти.

Про це заявив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону.

Також читайте: Чи вплинуло відкриття кордонів на кількість першокурсників: позиція Міносвіти

Автор: 

стипендії (177) студенти (468)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Поле чудес у країні дурнів продовжується...

А на ЗСУ потім коли-небуть. Якщо ЄС дасть.
показати весь коментар
12.03.2026 22:34 Відповісти
+11
Уряд саботажу і диверсій працює не покладаючи рук.
показати весь коментар
12.03.2026 22:39 Відповісти
+4
Свідоцтво того, що у зелених таки починають горіти сраки...
показати весь коментар
12.03.2026 23:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поле чудес у країні дурнів продовжується...

А на ЗСУ потім коли-небуть. Якщо ЄС дасть.
показати весь коментар
12.03.2026 22:34 Відповісти
Уряд саботажу і диверсій працює не покладаючи рук.
показати весь коментар
12.03.2026 22:39 Відповісти
Хмм, при пізньому совку стипендія 40р,пенсія 120,тепер 4000грн-пенсія 4000грн,що студентам тепер не під силу "вагони розвантажувати".
показати весь коментар
12.03.2026 22:42 Відповісти
Яких і для кого!? Для тих кому 25+?!
Вони ухиляються, а їм за це ще й степендію заплатять?!
На фронт, Україну боронити!
показати весь коментар
12.03.2026 22:43 Відповісти
Вже з 1 вересня академічні стипендії складатимуть щонайменше 4 тисячі гривень, що вдвічі більше порівняно з 2025 роком.

"Для нас важливо, щоб молодь мала можливості та гідні умови життя і розвитку в Україні", - підкреслила прем'єр-міністерка. Джерело: https://censor.net/ua/n3604999- краще б ця "слугиня" порівняла стипендію в 4 тисячі гривень із можливостями,та гідними умовами життя українських провладних грабіжників , які придумали таку дурню, що 4 тисячі є рівнем гідних умов життя...
показати весь коментар
12.03.2026 22:47 Відповісти
Свідоцтво того, що у зелених таки починають горіти сраки...
показати весь коментар
12.03.2026 23:01 Відповісти
все йде до виборів )
показати весь коментар
12.03.2026 23:02 Відповісти
Велике питання, чи буде єрмаковська стюардесса у вересня цього року прем'єр-міністром. Зараз зелені покидьки, основне завдання яких - не припиняючи війни перекантуватись до осені 2026-го, можуть обіцяти взагал все, що завгодно, головне - початок виконнання обіцяного повинен бути відкладеним у часі.
показати весь коментар
12.03.2026 23:11 Відповісти
Вважайте, що вр у нас недієздатна - відправляти у відставку, а потім призначати новий уряд вже нікому. 3,14здець, припливли...
показати весь коментар
12.03.2026 23:33 Відповісти
Залізний нардеп
https://www.youtube.com/watch?v=kejuB4eql6g&t=2s&pp=ygUd0LfQsNC70LjQt9C90YvQuSDQvdCw0YDQtNC10L8%3D ******. Уряд роздасть 15 МІЛЬЯРДІВ на БЕНЗИН. Вам видадуть ТАЛОНИ. Це ТИСЯЧА Зеленського В КВАДРАТІ
показати весь коментар
12.03.2026 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qVFnxY3k3uU&t=688s&pp=ygUd0LfQsNC70LjQt9C90YvQuSDQvdCw0YDQtNC10L8%3D Мінус 400 млрд. Грошей в бюджеті ВЖЕ немає. Два сценарії: або ШАЛЕНИЙ борг, або… Надія на ФЕДОРОВА
показати весь коментар
12.03.2026 23:41 Відповісти
та може все простіше...

наприклад, студентів стало поменшало в Україні + нових студентів схоже восени університети не дочекаються...🖕

воно і логічно... хто ж захоче взяти на роботу дипломованого фахівця, який навчався онлайн в режимі +2 / -4. 🤬

нахіба студентам витрачати всій час на фікцію замість навчання, тут і по 40 тис. стипендії не допоможуть💩
показати весь коментар
13.03.2026 05:19 Відповісти
Чому ні? Україна має ще багато ресурсу, який гарно оплачується європейцями. Вистачить і на стипендії, й на кешбеки, і на все інше.
показати весь коментар
12.03.2026 23:46 Відповісти
Це вже клініка-палата №6-для всіх є гроші для подачок-а Ви народ донатьє ЗСУ
показати весь коментар
13.03.2026 00:01 Відповісти
Попрацювати майже 40 років і отримати пенсію менш за стипендію це круто! Навіщо навчатися та працювати сплачуючи податки, якщо пенсію отримаєш менше за стипендію? Тільки ідіоти во владі можуть до такого додуматись! З чим і вітаю 73% їх виборців!
показати весь коментар
13.03.2026 02:26 Відповісти
Популізм як він є. Свириденко лише забула лише уточнити, що студенту на 4 тисячі буде так само важко прожити як на 2, враховуючи підвищення цін на все
показати весь коментар
13.03.2026 05:33 Відповісти
Вопрос, к знатокам. Почему в заголовке не пишут " начальник кабмина" Украины? А только фамилию тЬоти?
показати весь коментар
13.03.2026 07:01 Відповісти
"Фсьо для фронта, фсьо для пабєди !"(с)
Чи для піару?
показати весь коментар
13.03.2026 07:46 Відповісти
В мене пенсія 3200....
показати весь коментар
13.03.2026 08:11 Відповісти
Йдіть в студенти)
показати весь коментар
13.03.2026 08:49 Відповісти
Це після квітневої прибавки?
показати весь коментар
13.03.2026 08:55 Відповісти
Плювок в пенсіонерів, що отримують менше середньої пенсії.
Гроші на пиво замість пігулок від тиску.
показати весь коментар
13.03.2026 08:48 Відповісти
 
 