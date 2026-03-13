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Після зустрічі із Зеленським 23 лютого 2022 року я з круглими очима за кермом рятував дітей, - співзасновник Rozetka Чечоткін

Владислав Чечоткін про початок війни

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін поділився спогадами про події 23 лютого 2022 року, які стали переломними для нього і його бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться  в інтерв'ю "Економічній правді".

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Того вечора, всього за кілька годин до повномасштабного вторгнення РФ, президент Володимир Зеленський зібрав у Києві представників найбільшого українського бізнесу. За словами Чечоткіна, атмосфера на зустрічі була гранично напруженою.

"Після цього я з круглими очима, особисто за кермом, мав вивозити, рятувати своїх дітей з-під бомбардувань", - зазначив Чечоткін.

Про владу та війну

Крім спогадів про початок війни,  Чечоткін відверто висловився про комунікацію держави з суспільством і особисто про роль Володимира Зеленського.

Бізнесмен зазначив, що якби у нього була можливість знову зустрітися з президентом, він би обрав шлях критики, а не прохань. Основна претензія Чечоткіна - надмірний оптимізм офіційних заяв, який не збігається з реальністю.

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"Мені від влади бракує одного: ми дуже багато обіцяємо позитивного, значно більше, ніж реально можемо зробити. Два-три тижні до перемоги, "суперконтрнаступ", мобілізація не потрібна і таке інше. Чому влада поводиться так – мені зрозуміло",- зазначив Чечоткін.

Водночас підприємець підкреслив, що здатність України боротися та триматися на фронті – заслуга президента, який проявив лідерство під час війни, та героїзму українських військових і цивільних.

"Не хочу применшувати роль президента, але ми живі завдяки людям, які віддають і вже віддали свої життя", – додав він.

Автор: 

Rozetka (33) війна в Україні (8547)
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Топ коментарі
+36
В Чечоткіна в голові каша
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13.03.2026 09:33 Відповісти
+34
Каша в голові у зеленського через повне розуміння, що він має відповідати ОСОБИСТО перед судом або Судом Лінча, за наслідки своєї діяльності на посаді, які призвели до смертей Українців !!!
Усі 5-6 менеджерів з опу прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
вагнерівці - утікли
беркутівці - утікли
симоненко - утік
……………………
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
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13.03.2026 10:07 Відповісти
+30
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13.03.2026 09:34 Відповісти

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