Після зустрічі із Зеленським 23 лютого 2022 року я з круглими очима за кермом рятував дітей, - співзасновник Rozetka Чечоткін

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін поділився спогадами про події 23 лютого 2022 року, які стали переломними для нього і його бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю "Економічній правді".

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Того вечора, всього за кілька годин до повномасштабного вторгнення РФ, президент Володимир Зеленський зібрав у Києві представників найбільшого українського бізнесу. За словами Чечоткіна, атмосфера на зустрічі була гранично напруженою.

"Після цього я з круглими очима, особисто за кермом, мав вивозити, рятувати своїх дітей з-під бомбардувань", - зазначив Чечоткін.

Про владу та війну

Крім спогадів про початок війни, Чечоткін відверто висловився про комунікацію держави з суспільством і особисто про роль Володимира Зеленського.

Бізнесмен зазначив, що якби у нього була можливість знову зустрітися з президентом, він би обрав шлях критики, а не прохань. Основна претензія Чечоткіна - надмірний оптимізм офіційних заяв, який не збігається з реальністю.

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"Мені від влади бракує одного: ми дуже багато обіцяємо позитивного, значно більше, ніж реально можемо зробити. Два-три тижні до перемоги, "суперконтрнаступ", мобілізація не потрібна і таке інше. Чому влада поводиться так – мені зрозуміло",- зазначив Чечоткін.

Водночас підприємець підкреслив, що здатність України боротися та триматися на фронті – заслуга президента, який проявив лідерство під час війни, та героїзму українських військових і цивільних.

"Не хочу применшувати роль президента, але ми живі завдяки людям, які віддають і вже віддали свої життя", – додав він.