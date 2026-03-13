После встречи с Зеленским 23 февраля 2022 года я с круглыми глазами за рулем спасал детей, - соучредитель Rozetka Чечеткин
Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин поделился воспоминаниями о событиях 23 февраля 2022 года, которые стали переломными для него и его бизнеса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Экономической правде".
В тот вечер, всего за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ, президент Владимир Зеленский собрал в Киеве представителей крупнейшего украинского бизнеса. По словам Чечеткина, атмосфера на встрече была предельно напряженной.
"После этого я с круглыми глазами, лично за рулем, должен был вывозить, спасать своих детей из-под бомбардировок", - отметил Чечеткин.
О власти и войне
Кроме воспоминаний о начале войны, Чечоткин откровенно высказался о коммуникации государства с обществом и лично о роли Владимира Зеленского.
Бизнесмен отметил, что если бы у него была возможность снова встретиться с президентом, он бы выбрал путь критики, а не просьб. Основная претензия Чечеткина - чрезмерный оптимизм официальных заявлений, который не совпадает с реальностью.
"Мне от власти не хватает одного: мы очень много обещаем позитивного, значительно больше, чем реально можем сделать. Две-три недели до победы, "суперконтрнаступление", мобилизация не нужна и так далее. Почему власть ведет себя так – мне понятно", – отметил Чечеткин.
В то же время предприниматель подчеркнул, что способность Украины бороться и держаться на фронте – заслуга президента, проявившего лидерство во время войны, и героизма украинских военных и гражданских.
"Не хочу преуменьшать роль президента, но мы живы благодаря людям, которые отдают и уже отдали свои жизни", – добавил он.
Усі 5-6 менеджерів з опу прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
вагнерівці - утікли
беркутівці - утікли
симоненко - утік
……………………
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Славімо його
цікаво, якими словами Чечоткін називав Зе, коли прочитав (за півроку), чому не було попередження про початок широкомасштабного вторгнення насправді...
наприклад, тут
https://censor.net/ua/news/3361101/yakby_vlada_poperedyla_ukrayintsiv_pro_mayibutnye_vtorgnennya_rf_sche_v_jovtni_ukrayina_protrymalasya
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g
скоти еврейські
В решті вже ПОВІДОМИЛИ через декілька годин.
Поки воно не лізло в справи військових, була і Харківська операція, і Херсонська.
Як тільки воно побачило, що кацапів можна бити, воно вирішило перетягти покривало на себе: звільнило Залужного, почало пхати свого шнобеля в планування військових операцій. Результат - повний провал кампанії 2023-го року і подальший поступовий відступ ЗСУ.
Бздне щось "не за курсом великого Зє-", тут йому і пипка. І його бізнесу теж...
Буде виглядати розумнішим
«Водночас підприємець підкреслив, що здатність України боротися та триматися на фронті - заслуга президента,»
Як таке може вкладатися в одній голові Чечьоткіна?
Все таки холодними губами поцілував у дупу Янєлоха.