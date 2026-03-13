РУС
После встречи с Зеленским 23 февраля 2022 года я с круглыми глазами за рулем спасал детей, - соучредитель Rozetka Чечеткин

Владислав Чечеткин о начале войны

Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин поделился воспоминаниями о событиях 23 февраля 2022 года, которые стали переломными для него и его бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Экономической правды".

В тот вечер, всего за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ, президент Владимир Зеленский собрал в Киеве представителей крупнейшего украинского бизнеса. По словам Чечеткина, атмосфера на встрече была предельно напряженной.

"После этого я с круглыми глазами, лично за рулем, должен был вывозить, спасать своих детей из-под бомбардировок", - отметил Чечеткин.

О власти и войне

Кроме воспоминаний о начале войны, Чечоткин откровенно высказался о коммуникации государства с обществом и лично о роли Владимира Зеленского.

Бизнесмен отметил, что если бы у него была возможность снова встретиться с президентом, он бы выбрал путь критики, а не просьб. Основная претензия Чечеткина - чрезмерный оптимизм официальных заявлений, который не совпадает с реальностью.

"Мне от власти не хватает одного: мы очень много обещаем позитивного, значительно больше, чем реально можем сделать. Две-три недели до победы, "суперконтрнаступление", мобилизация не нужна и так далее. Почему власть ведет себя так – мне понятно", – отметил Чечеткин.

В то же время предприниматель подчеркнул, что способность Украины бороться и держаться на фронте – заслуга президента, проявившего лидерство во время войны, и героизма украинских военных и гражданских.

"Не хочу преуменьшать роль президента, но мы живы благодаря людям, которые отдают и уже отдали свои жизни", – добавил он.

Топ комментарии
+9
В Чечоткіна в голові каша
13.03.2026 09:33 Ответить
+7
13.03.2026 09:34 Ответить
+6
Ну хоч твоїх дітей президент допоміг врятувати.
Славімо його
13.03.2026 09:34 Ответить
В Чечоткіна в голові каша
13.03.2026 09:33 Ответить
Хоче і рибку з'їсти і саночки не везти
13.03.2026 09:35 Ответить
Держить ніс по - вітру
13.03.2026 09:38 Ответить
Каша в голові у зеленського через повне розуміння, що він має відповідати ОСОБИСТО перед судом або Судом Лінча, за наслідки своєї діяльності на посаді, які призвели до смертей Українців !!!
Усі 5-6 менеджерів з опу прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
вагнерівці - утікли
беркутівці - утікли
симоненко - утік
……………………
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
13.03.2026 10:07 Ответить
Ну хоч твоїх дітей президент допоміг врятувати.
Славімо його
13.03.2026 09:34 Ответить
Вибачаюсь. Якраз ні. Лідор ввечері навішав локшини на зустрічі з бізнесменами, а через 4 години пан Чечоткін за кермом власного авто вивозив сімю з круглими очима. Як так зрозумів, що був максимально офігівшим від того, що трапилось.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:10 Ответить
13.03.2026 09:34 Ответить
Звичайно будуь круглі очі. Все таки самого Зеленського побачив. Майбутнього рятівника Європи і Близького Сходу.
13.03.2026 09:36 Ответить
Уявляю, який то був шок для бізнесменів... Ось гундосимо про шашлики травневі, а через пару днів - вивозьте дітей з України.

цікаво, якими словами Чечоткін називав Зе, коли прочитав (за півроку), чому не було попередження про початок широкомасштабного вторгнення насправді...

наприклад, тут
https://censor.net/ua/news/3361101/yakby_vlada_poperedyla_ukrayintsiv_pro_mayibutnye_vtorgnennya_rf_sche_v_jovtni_ukrayina_protrymalasya
13.03.2026 09:55 Ответить
13.03.2026 09:36 Ответить
Лікар навмисно зламав ногу пацієнту,а потімїї вилікував і сказав. ЯКИЙ Я ХОРОШОЙ, Так і в політиці--Україну розброїв.ЗОВСІМ не готувався до війни,через що загинуло сотні тисяч людей,30% захвачено території,розруха,але ж бачте я воюю. Цинізм розуму ітупість голови.
13.03.2026 09:37 Ответить
Він готувався до зустрічі ворога. По діях було видно, що Боневтік робив все, щоб не було супротиву, щоб як можна менше постраждало ворожої армії, а тому і закликав не виходити з квартир. Послу у Великій Британії длав наказ відкрити рахунки для перерахування бюджету України, а своєму оточенню втікати. Баканов і наумов до повномасшабного вторгнення покинули Україну на 6 автомобілях під верх забитими готівкою доларів і евро..., а їх Бос продовжував брехати, що нападу не буде.
13.03.2026 10:12 Ответить
А, це інший Чечоткін
13.03.2026 09:38 Ответить
Детальний розбір жаху "підготовки" до вторгнення від Наєва....
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g
13.03.2026 09:41 Ответить
НУ ТОБТО ТИХ ХТО ВКРАЛА РФ НЕ РЯТУВАЛИ - вони рятували себе !!!!!

скоти еврейські
13.03.2026 09:41 Ответить
Тобто є патриції - великі бізнесмени (читай - багачі), друзі президента, умовний квартал і сам Зєлюнскій, які мають можливість рятувати себе, свою родину і своїх дітей "аід бомбардувань", від мобілізації, від дискомфорту, викликаного війною і є плебс, якому відводиться не просто роль обслуги - роль ресурсу, якого не жаль, щоб рятувати патриціїв, вказаних вище. Настільки не жаль, що той ресурс спалюється темпами і у кількостях, які не відповідають жодному здоровому глузду.
13.03.2026 09:42 Ответить
"великий бізнес" за декілька годин ПОПЕРЕДИЛИ і вони з "круглими очима" спішили вивезти свої родини і самі напевно "вивезлись".
В решті вже ПОВІДОМИЛИ через декілька годин.
13.03.2026 09:44 Ответить
"Водночас підприємець підкреслив, що здатність України боротися та триматися на фронті - заслуга президента, який проявив лідерство під час війни Джерело: https://censor.net/ua/n3605038
Поки воно не лізло в справи військових, була і Харківська операція, і Херсонська.
Як тільки воно побачило, що кацапів можна бити, воно вирішило перетягти покривало на себе: звільнило Залужного, почало пхати свого шнобеля в планування військових операцій. Результат - повний провал кампанії 2023-го року і подальший поступовий відступ ЗСУ.
13.03.2026 09:45 Ответить
Це зайвий раз доводить той факт, що влада все знала. І можна було відносно СПОКІЙНО ЗАПОБІГТИ Маріуполю, Бучі і решті трагедій. Потрібно було навіть увечері 23 лютого повідомити людей. І десятки тисяч (якщо не сотні) цивільних були б живі...
13.03.2026 09:45 Ответить
В що він може сказати?
Бздне щось "не за курсом великого Зє-", тут йому і пипка. І його бізнесу теж...
13.03.2026 09:46 Ответить
То нехай краще жує....
Буде виглядати розумнішим
13.03.2026 09:54 Ответить
Якби автор сказав,що після повідомлення--пішов в чергу за зброєю,щоб захищати КИїв---була б ВЕЛИКА повага,ата бі СЦИКУН,БАЗІКА І ЛИЗУН
13.03.2026 09:51 Ответить
Українське суспільство сьогодні розділене по становій ознаці - на феодалів, які, по-суті, не попадають під дію українського законодавства до тих пір, поки зберігають вірність своєму обкуреному недолугому князьку, та смердів, які повинні забезпечити сите, безпечне та спокійне життя своїм феодалам. Достатньо почитати дописи різноманітних покидьків типа смілянського, милованова та іншої шелупоні, винесеної з лайна на смердючий зелений олімп, щоб зрозуміти справжнє відношення подібних органзмів до власних співгромадян. Країну реально може очистити лишень чергова коліївщина.
13.03.2026 09:56 Ответить
«якби у нього була можливість знову зустрітися з президентом, він би обрав шлях критики, а не прохань. Основна претензія Чечоткіна - надмірний оптимізм офіційних заяв, який не збігається з реальністю.»
«Водночас підприємець підкреслив, що здатність України боротися та триматися на фронті - заслуга президента,»
Як таке може вкладатися в одній голові Чечьоткіна?
Все таки холодними губами поцілував у дупу Янєлоха.
13.03.2026 09:58 Ответить
Ми живі завдяки людям, які віддають і вже віддали свої життя
13.03.2026 10:00 Ответить
За "котли" в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Херсоні, Бучі, Гостомелі, Ірпені та інші - має нести відповідальність президент Зеленський, який нічогісінько не зробив для захисту цих міст, а навпаки розмівнував виходи ворога з Криму. Він відвів наші війська із 20 ключових позицій на сході і півдні, чим скористався ворог. Він закатав в асфальт всі бюджетні гроші, в тому числі оборонні. Він нічого не зробив для евакуації жінок і дітей з тих міст, музеїв, архивів, дитячих будинків, лікарень..., встиг евакувати свою родину і родини свого оточення. Чомусь так вийшло, що президент не ввів до останнього воєний стан, не провів мобіоізацію і не дав наказ вийти військовим частинам на захист України, хоча його попереджали найкращі розвідки світу. Чомусь він брехав, що нападу не буде, що будуть шашлики і саме страшне закликав громадян сидіти вдома і не виходити на вулицю(чекати ворога і не давати супротив?). А те, що україхнський народ мужньо бореться і не дав ворогу захопити Україну - заслуга наших ЗСУ і громадян України. Добре, що не всі послухалися президента і не залишилися вдома, а вийшли і палили російські танки, бронемашини і самих терористів. Мій висновок - президент діяв на користь ворога!!!
13.03.2026 10:07 Ответить
Цікавий факт: Розетка в лютому 2022 не дала свої фури для потреб армії, в той час як Нова Пошта зробила це.
13.03.2026 10:11 Ответить
 
 