После встречи с Зеленским 23 февраля 2022 года я с круглыми глазами за рулем спасал детей, - соучредитель Rozetka Чечеткин

Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин поделился воспоминаниями о событиях 23 февраля 2022 года, которые стали переломными для него и его бизнеса.

В тот вечер, всего за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ, президент Владимир Зеленский собрал в Киеве представителей крупнейшего украинского бизнеса. По словам Чечеткина, атмосфера на встрече была предельно напряженной.

"После этого я с круглыми глазами, лично за рулем, должен был вывозить, спасать своих детей из-под бомбардировок", - отметил Чечеткин.

О власти и войне

Кроме воспоминаний о начале войны, Чечоткин откровенно высказался о коммуникации государства с обществом и лично о роли Владимира Зеленского.

Бизнесмен отметил, что если бы у него была возможность снова встретиться с президентом, он бы выбрал путь критики, а не просьб. Основная претензия Чечеткина - чрезмерный оптимизм официальных заявлений, который не совпадает с реальностью.

"Мне от власти не хватает одного: мы очень много обещаем позитивного, значительно больше, чем реально можем сделать. Две-три недели до победы, "суперконтрнаступление", мобилизация не нужна и так далее. Почему власть ведет себя так – мне понятно", – отметил Чечеткин.

В то же время предприниматель подчеркнул, что способность Украины бороться и держаться на фронте – заслуга президента, проявившего лидерство во время войны, и героизма украинских военных и гражданских.

"Не хочу преуменьшать роль президента, но мы живы благодаря людям, которые отдают и уже отдали свои жизни", – добавил он.