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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: 9 поранених і десятки пошкоджених будівель

дніпропетровщина

14 березня росіяни майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 9 людей дістали поранень. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

  • На Нікопольщині ворог поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства, лікарня, ліцей, адмінбудівля, магазини, пошта, понад 10 багатоквартирних та приватних будинків, сонячні панелі, авто.

Поранені 7 людей. 34-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Синельниківський район

  • У Синельниківському районі під ударом були саме Синельникове, Раївська, Межівська та Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені оселі та автівки. Постраждали двоє людей.

Криворізький район

  • Росіяни атакували Грушівську громаду. Гучно було і у Кривому Розі. Наслідки уточнюються.

Також дивіться: СБУ затримала двох коригувальників ФСБ, які наводили ракетні удари по Дніпру та Кривому Розі. ФОТОрепортаж

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обстріл (34588) Дніпропетровська область (5151)
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