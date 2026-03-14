1 101 0
Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: 9 поранених і десятки пошкоджених будівель
14 березня росіяни майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. 9 людей дістали поранень.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
- На Нікопольщині ворог поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства, лікарня, ліцей, адмінбудівля, магазини, пошта, понад 10 багатоквартирних та приватних будинків, сонячні панелі, авто.
Поранені 7 людей. 34-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Синельниківський район
- У Синельниківському районі під ударом були саме Синельникове, Раївська, Межівська та Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені оселі та автівки. Постраждали двоє людей.
Криворізький район
- Росіяни атакували Грушівську громаду. Гучно було і у Кривому Розі. Наслідки уточнюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль