Россияне атаковали три района Днепропетровщиы: 9 раненых и десятки поврежденных зданий
14 марта россияне почти 40 раз атаковали три района Днепропетровщины с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. 9 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
- В Никопольском районе враг нанес удары по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригоровской громадам. Повреждены предприятия, больница, лицей, административное здание, магазины, почта, более 10 многоквартирных и частных домов, солнечные панели, автомобили.
Ранены 7 человек. 34-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Синельниковский район
- В Синельниковском районе под ударом оказались именно Синельниково, Раевская, Межевская и Покровская громады. Возникли пожары. Разрушены дома и автомобили. Пострадали два человека.
Криворожский район
- Россияне атаковали Грушевскую громаду. Громко было и в Кривом Роге. Последствия уточняются.
