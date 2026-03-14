Россияне атаковали три района Днепропетровщиы: 9 раненых и десятки поврежденных зданий

14 марта россияне почти 40 раз атаковали три района Днепропетровщины с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. 9 человек получили ранения. 

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

  • В Никопольском районе враг нанес удары по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской и Червоногригоровской громадам. Повреждены предприятия, больница, лицей, административное здание, магазины, почта, более 10 многоквартирных и частных домов, солнечные панели, автомобили.

Ранены 7 человек. 34-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Синельниковский район

  • В Синельниковском районе под ударом оказались именно Синельниково, Раевская, Межевская и Покровская громады. Возникли пожары. Разрушены дома и автомобили. Пострадали два человека.

Криворожский район

  • Россияне атаковали Грушевскую громаду. Громко было и в Кривом Роге. Последствия уточняются.

