Замах на Буданова і держзрада: суд продовжив арешт полковникам УДО Деркачу та Гуку

Голосіївський районний суд продовжив до 15 травня арешт полковників Управління державної охорони України Олександра Деркача та Андрія Гука, яких підозрюють у державній зраді, а одного з них - також у підготовці теракту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із зали суду повідомив кореспондент Суспільного.

Голосіївський районний суд Києва 17 березня продовжив до 15 травня строк арешту полковникам Управління державної охорони (УДО) Олександру Деркачу та Андрію Гуку. Їх обох звинувачують у держзраді, а Гука — ще й у теракті та незаконному зберіганні зброї.

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За версією слідства, у 2023-му він заклав у схрон дрон та вибухівку, які потім ФСБ хотіла використати для замаху на екскерівника української розвідки, а нині очільника Офісу президента Кирила Буданова.

Андрій Гук під час засідання

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Про що клопотав прокурор

Клопотання про продовження строків арешту для Деркача і Гука подав прокурор Андрій Похил.

На його думку, перебуваючи на волі обвинувачені можуть втекти, вплинути на свідків або вчинити нові злочини. Підсудні та їхні захисниці наполягали, що заяви прокурора безпідставні.

Що просив захист

Так, захист просив суддів застосувати до своїх клієнтів будь-який інший запобіжний захід, не пов’язаний із триманням у СІЗО. Але колегія суддів на чолі з Галиною Бондаренко задовольнила клопотання прокурора.

Що передувало

Деркача і Гука звинувачують в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Їх затримали у травні 2024 року та арештували.

За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

Деркач, як стверджує слідство, передавав російським спецслужбам через Гука дані про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби у держохороні.