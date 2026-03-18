Суд арештував із можливістю застави у 998 тис. грн посередника у справі про хабар за участі посадовців СБУ

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Андрію Авдієвському у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави 998 тисяч 400 гривень. у справі про хабар на $620 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Відомо, що Авдієвського слідство вважає посередником у справі про хабар у 620 тисяч доларів. У цій справі підозрюють посадовців СБУ, які нібито вимагали гроші за закриття провадження.

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Що передувало?

16 березня Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь Служби безпеки України, які намагалися налагодити протиправну схему. Йдеться про високопосадовців міста Київ та Рівненської області.

17 березня двом високопосадовцям управлінь СБУ Києва та Рівненщини, викритим на $620 тис. хабаря, було оголошено про підозру.