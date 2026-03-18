Новости Взяточничество в СБУ
Суд арестовал с возможностью залога в 98 тыс. грн посредника по делу о взятке с участием должностных лиц СБУ

Андрей Авдиевский

Высший антикоррупционный суд Украины избрал Андрею Авдиевскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 98 тысяч 400 гривен по делу о взятке в размере 620 тысяч долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондентка Суспільного.

Известно, что Авдиевского следствие считает посредником в деле о взятке в 620 тысяч долларов. В этом деле подозреваются должностные лица СБУ, которые якобы требовали деньги за закрытие производства.

Что предшествовало?

16 марта Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались наладить противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ривненской области.

17 марта двум высокопоставленным чиновникам управлений СБУ Киева и Ривненской области, уличенным в получении взятки в размере 620 тыс. долларов, было объявлено о подозрении.

Застава 98 тисяч 400 гривень. у справі про хабар на $620 тисяч...
18.03.2026 17:56 Ответить
Хабар на 28 лямів, застава -98тис. непоганий бізнес. Суддям завжди мало.
18.03.2026 18:25 Ответить
Нібито? Вже цікаво...
18.03.2026 18:29 Ответить
 
 