Суд арестовал с возможностью залога в 98 тыс. грн посредника по делу о взятке с участием должностных лиц СБУ
Высший антикоррупционный суд Украины избрал Андрею Авдиевскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 98 тысяч 400 гривен по делу о взятке в размере 620 тысяч долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондентка Суспільного.
Известно, что Авдиевского следствие считает посредником в деле о взятке в 620 тысяч долларов. В этом деле подозреваются должностные лица СБУ, которые якобы требовали деньги за закрытие производства.
Что предшествовало?
16 марта Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались наладить противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ривненской области.
17 марта двум высокопоставленным чиновникам управлений СБУ Киева и Ривненской области, уличенным в получении взятки в размере 620 тыс. долларов, было объявлено о подозрении.
