Суд продовжив до 20 квітня термін тримання під вартою білоруській журналістці Кардаш, яку підозрюють в шпигунстві на користь КДБ
У вівторок, 18 березня, Шевченківський райсуд Києва продовжив до 20 квітня строк тримання під вартою журналістці з Білорусі Інні Кардаш, яку 20 січня затримала Служба безпеки України за підозрою в шпигунстві на користь КДБ.
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.
Засідання відбулося у закритому режимі
На початку слухань прокурор подав клопотання про проведення засідання в закритому режимі.
Він пояснив це тим, що будуть розглядатися "відомості про засоби та методи проведення розвідки, під час яких були задіяні спеціальні служби", і розголошення цих даних "може завдати шкоди національним інтересам та створити загрозу безпеці" працівникам спецслужб.
Прокурор також зазначив, що раніше медіа "висвітлювали матеріали інтимного характеру" щодо підозрюваної і треба запобігти такому надалі.
Зазначається, що Кардаш підтримала пропозицію прокурора.
Суддя Антоніна Кваша задовольнила клопотання прокурора.
Тримання під вартою продовжено
Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження тримання під вартою до 20 квітня — кінця строку досудового розслідування.
- Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що російська агентка білоруського походження Інна Кардаш, яку нещодавно затримала СБУ за спробу проникнути в один із підрозділів ГУР, під прикриттям журналістики стала зручною співрозмовницею для української еліти. Вона роками працювала в Україні, отримавши доступ до ключових джерел інформації.
- Раніше СБУ публікувала відео, ймовірно зняте у квартирі Кардаш, де вона намагалась завербувати якогось чоловіка, але було незрозуміло хто це. ТСН з посилання на неназвані джерела писала, що це доброволець, якого Кардаш звабила, щоб завербувати.
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