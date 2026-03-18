Суд продовжив до 20 квітня термін тримання під вартою білоруській журналістці Кардаш, яку підозрюють в шпигунстві на користь КДБ

У вівторок, 18 березня, Шевченківський райсуд Києва продовжив до 20 квітня строк тримання під вартою журналістці з Білорусі Інні Кардаш, яку 20 січня затримала Служба безпеки України за підозрою в шпигунстві на користь КДБ.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Засідання відбулося у закритому режимі

На початку слухань прокурор подав клопотання про проведення засідання в закритому режимі.

Він пояснив це тим, що будуть розглядатися "відомості про засоби та методи проведення розвідки, під час яких були задіяні спеціальні служби", і розголошення цих даних "може завдати шкоди національним інтересам та створити загрозу безпеці" працівникам спецслужб.

Прокурор також зазначив, що раніше медіа "висвітлювали матеріали інтимного характеру" щодо підозрюваної і треба запобігти такому надалі.

Зазначається, що Кардаш підтримала пропозицію прокурора.

Суддя Антоніна Кваша задовольнила клопотання прокурора.

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Тримання під вартою продовжено

Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження тримання під вартою до 20 квітня — кінця строку досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що російська агентка білоруського походження Інна Кардаш, яку нещодавно затримала СБУ за спробу проникнути в один із підрозділів ГУР, під прикриттям журналістики стала зручною співрозмовницею для української еліти. Вона роками працювала в Україні, отримавши доступ до ключових джерел інформації.

Раніше СБУ публікувала відео, ймовірно зняте у квартирі Кардаш, де вона намагалась завербувати якогось чоловіка, але було незрозуміло хто це. ТСН з посилання на неназвані джерела писала, що це доброволець, якого Кардаш звабила, щоб завербувати.

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