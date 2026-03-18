Суд продлил до 20 апреля срок содержания под стражей белорусской журналистке Кардаш, подозреваемую в шпионаже в пользу КГБ
Во вторник, 18 марта, Шевченковский райсуд Киева продлил до 20 апреля срок содержания под стражей журналистки из Беларуси Инны Кардаш, которую 20 января задержала Служба безопасности Украины по подозрению в шпионаже в пользу КГБ.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
Заседание прошло в закрытом режиме
В начале слушаний прокурор подал ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме.
Он объяснил это тем, что будут рассматриваться "сведения о средствах и методах проведения разведки, в ходе которых были задействованы специальные службы", и разглашение этих данных "может нанести ущерб национальным интересам и создать угрозу безопасности" сотрудникам спецслужб.
Прокурор также отметил, что ранее СМИ "освещали материалы интимного характера" в отношении подозреваемой и необходимо предотвратить подобное в будущем.
Отмечается, что Кардаш поддержала предложение прокурора.
Судья Антонина Кваша удовлетворила ходатайство прокурора.
Содержание под стражей продлено
Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении содержания под стражей до 20 апреля — конца срока досудебного расследования.
- Напомним, ранее СМИ сообщили, что российская агентка белорусского происхождения Инна Кардаш, которую недавно задержала СБУ за попытку проникнуть в одно из подразделений ГУР, под прикрытием журналистики стала удобной собеседницей для украинской элиты. Она годами работала в Украине, получив доступ к ключевым источникам информации.
- Ранее СБУ публиковала видео, вероятно снятое в квартире Кардаш, где она пыталась завербовать какого-то мужчину, но было непонятно, кто это. ТСН со ссылкой на неназванные источники писала, что это доброволец, которого Кардаш соблазнила, чтобы завербовать.
