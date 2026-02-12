РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7293 посетителя онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ Шпионаж в пользу Беларуси
7 640 48

Белорусская шпионка Кардаш через интервью с ОП собирала информацию для ФСБ РФ и КГБ

Российская шпионка из Беларуси Инна Кардаш

Российская агентка белорусского происхождения Инна Кардаш, которую недавно задержала СБУ за попытку проникнуть в одно из подразделений ГУР, под прикрытием журналистики стала удобной собеседницей для украинской элиты. Она годами работала в Украине, получив доступ к ключевым источникам информации.

Об этом говорится в материале "Texty.org.ua", передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Начало карьеры в Украине

Как сообщали ранее украинские СМИ, "белорусская шпионка" или даже "белорусская Мата Хари", используя личные связи, занималась шпионажем для белорусского КГБ.

Но все эти определения неточны. Потому что, с большой вероятностью, полученная Кардаш информация не оседала у белорусских кагэбистов, а шла прямо в Москву. Поскольку, учитывая сегодняшние реалии, белорусское КГБ - это просто региональное отделение российского ФСБ. И, конечно, сама Кардаш об этом прекрасно знает. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шпионка из КГБ Беларуси пыталась "интегрироваться" в ГУР МОУ. Ее задержали в Киеве, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В материале говорится, что Кардаш годами занималась якобы журналистикой в Украине, делала здесь себе карьеру.

Она долгое время работала на пропагандистском пророссийском канале "112" его корреспондентом в Минске. Во время протестов в Беларуси из-за фальсификаций на президентских выборах в 2020 году, она делает пропагандистские репортажи с размытыми акцентами.

Работа в украинских СМИ

Впоследствии шпионша переезжает в Украину. Пишет репортажи для различных СМИ, иногда выступает как "эксперт по Беларуси". Одновременно с этим начинает работать в "Интерфакс-Украина" под руководством покойного Александра Мартыненко.

"Не найти лучшего места для шпионки, выдававшей себя за журналистку, чем информационное агентство - место, куда стекается вся информация. К тому же, возглавляемое человеком, всю жизнь имеющим доступ в высокие кабинеты", - напоминает издание. 

Инна Кардаш в

Медиа очень активно подхватили историю о личной связи Мартыненко с Кардаш, обсуждая детали.

"Для многих журналистов он был моральным ориентиром в профессии. И вот его просят обратить внимание на молоденькую девушку, помочь с работой. Ей 25, ему 55. И он попался - говорят, не мог отвести глаз!" - рассказывает увлекательную love story ТСН.

Доступ к высокопоставленным чиновникам Украины

Так, Мартыненко и Кардаш сформировали творческий дуэт, который подготовил целую серию интервью с высшими государственными чиновниками, прежде всего - из Офиса президента. Именно ОП, очевидно, был приоритетным направлением для шпионши российского ФСБ и белорусского КГБ.

  • С главой Офиса Андреем Ермаком Кардаш сделала четыре полноценных интервью. Первый материал с ним выпустила еще в начале 2021-го, последний в 2024-м. 
  • Говорила она и с его заместителями, например, - с Игорем Жовквой, дважды. Мартыненко и Кардаш взяли интервью и у самого символа санкционной политики против пророссийских политиков и пропагандистов - на тот момент, секретаря СНБО Алексея Данилова.

Читайте также: Задержан агент ФСБ, который "втемную" использовал мать, чтобы шпионить за Силами обороны в Дружковке, - СБУ. ФОТО

Кроме того, ответственный за информационную политику Кирилл Тимошенко тоже дал интервью российской шпионке и ее неизменному другу.

Тактика Кардаш

"Объяснением такой популярности творческого дуэта Мартыненко - Кардаш среди властной верхушки, вероятно, была не только узнаваемость самого главы "Интерфакс-Украина". Скорее всего, они оба смогли предложить удобный режим интервью - "теплую ванну" для своих интервьюеров. Потому что, как сказал пресс-секретарь Владимира Зеленского, - опять же, в интервью Мартыненко - Кардаш об украинских СМИ, "с нашими медиа всегда интереснее". Но и напряженнее. А с симпатичной Кардаш приятно", - цитируют Texty. 

Автор: 

Беларусь (8166) журналистика (3383) россия (98978) шпионаж (1506)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Не збирала, а забирала і передавала.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:09 Ответить
+17
Борисовича і тут відбілили .Потужно,незламно,як завжди
показать весь комментарий
12.02.2026 17:13 Ответить
+10
Єрмак і зеленський теж, особисто зливали з опу спецОперацію України проти вагнерівців, убивць Українців!!
Діяла ціла організована за ієрархічним принципом, злочинна група осіб з Урядового кварталу!! Західні Партнери про добре все знають, дякуючи ******** системі «Ешелон»!!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 17:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не збирала, а забирала і передавала.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:09 Ответить
Єрмак і зеленський теж, особисто зливали з опу спецОперацію України проти вагнерівців, убивць Українців!!
Діяла ціла організована за ієрархічним принципом, злочинна група осіб з Урядового кварталу!! Західні Партнери про добре все знають, дякуючи ******** системі «Ешелон»!!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 17:25 Ответить
. І саме через це СБУ заарештувала шпигунку ФСБ.
показать весь комментарий
12.02.2026 21:56 Ответить
Борисовича і тут відбілили .Потужно,незламно,як завжди
показать весь комментарий
12.02.2026 17:13 Ответить
Высасывала из.... пальца....
показать весь комментарий
12.02.2026 17:14 Ответить
Толстого 😂
показать весь комментарий
12.02.2026 17:26 Ответить
З чого їй давали, поки Мендель була при ділі, з того і висосалувала!!
Знала що де і як насосати!! Корабельна соска…Аброхамія з корнієнком, поцінювачі цього діла…
показать весь комментарий
12.02.2026 17:27 Ответить
та складаеться таке враження, що влада зеленського, це сплошне ******** з самого початку президенства з представленія зепідаром своеї секретарши Маші яку він припер з собою з 95 кварталу а вона приперла недоумка гогі якого зепідар працевлаштував зам міністра МВС і поїхало всі захотіли іметь ****** разом з посадами.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:45 Ответить
Мала доступ до державної таємниці?Ця дурня на зебуїнів розрахована?
показать весь комментарий
12.02.2026 17:14 Ответить
В якому абзаці ви побачили доступ саме до "державної таємниці", а не до "для службового використання" наприклад?
показать весь комментарий
12.02.2026 17:25 Ответить
Ти як це уявляєш?Ходить якась тьолка по кабінетам,риється в документах і всим на неї покуй
показать весь комментарий
12.02.2026 17:28 Ответить
Миша не проскоче,камери,охорона
показать весь комментарий
12.02.2026 17:30 Ответить
Стільки років в високих - прогнилих - кабінетах терлася і ніхто її не роскусив?
показать весь комментарий
12.02.2026 17:15 Ответить
Новини для дебілів!Вона могла знати те,що їй розповіли.По факту вона ніхто,але ж яке потужне розслідування і списати на неї можно все,навіть вагнергейт
показать весь комментарий
12.02.2026 17:19 Ответить
тому шо терлася об кого треба
показать весь комментарий
12.02.2026 17:21 Ответить
Сколько времени надо еще чтобы понять что Беларуси нет. Есть Белорашка.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:16 Ответить
То що, виходить, якби не смерть Мартиненка - то вона і так далі шпигувала би?
показать весь комментарий
12.02.2026 17:16 Ответить
Мартиненко...і можливо, тому і помер, що почав щось підозрювати...
яk і той руZZкій Дєрмократ сабчак...мусів здохнути коли розкусив мародерів на кшталт путіна та мідвєдєва....
показать весь комментарий
12.02.2026 18:19 Ответить
а версію отруєння, тим же новічком - не розглядати?
показать весь комментарий
12.02.2026 18:20 Ответить
слава богу що в єрмака інша сексуальна орієнтація.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:21 Ответить
ЦН! "Джинса" уровня районной газеты) . Она их пытала? Шантажировала? Перечитал статью два раза. Одна пани на другую "насплетничала", а ЦН выкладывает) ( Кто интервюируемых за язык тянул?)
показать весь комментарий
12.02.2026 17:21 Ответить
никто их ни за что не тянул, они прекрасно знали, что обязаны ей передавать информацию под видом интервью
показать весь комментарий
12.02.2026 18:46 Ответить
********** Мата Харі - це звучить прикольно.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:28 Ответить
В тему. Польський сайт onet.pl: у салоні краси три жінки згвалтували четверту. Ось такі новини в ********* світі привертають увагу.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:30 Ответить
Те, що чиновники вибовтують журналістам секретну інформацію це якийсь театр абсурду. Не важливо шпигуни вони чи ні. Потім напевно кажуть "Благаю, тільки нікому не розповідай!"
показать весь комментарий
12.02.2026 17:31 Ответить
Це не чиновники, шоумени. Тому, для піару, розбазікають, що завгодно.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:37 Ответить
це агенти, які маскуються під шоуменів
показать весь комментарий
12.02.2026 18:40 Ответить
Из этих троих минимум двое парашные шпионы, а третий отзывается на кличку Штирлиц.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:32 Ответить
Василь Голованов - колишній генпродюсер і ведучий «112 Україна» та NewsOne, пізніше працював на каналі «Україна 24», а після його закриття став ведучим у марафоні (зокрема у блоках каналу «Ми - Україна») та проєкті FreeДом.
Тигран Мартиросян - ексведучий «112 Україна» та NewsOne, колишній керівник каналу «Наш», брав участь у марафоні від медіагрупи «Україна».
Наташа Влащенко - колишня креативна продюсерка та ведуча «112 Україна» та ZIK, веде авторські програми та бере участь у блоках марафону (канал «Ми - Україна»).
Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька - колишні ведучі «112 Україна», які перейшли на оновлений державний канал «Рада», що є одним із виробників контенту для телемарафону.
Володимир Полуєв та Ганна Степанець - ексобличчя «112 Україна» та «Наш», залучалися як консультанти або ведучі до державних медіапроєктів (наприклад, каналу для окупованих територій «Дом»/«FreeДом»)
показать весь комментарий
12.02.2026 17:47 Ответить
Ці гниди роз'їдають Україну зсередини; від них відвертою московщиною смердить. Згадайте лише "нам нада пагаваріть" на Інтері.
показать весь комментарий
12.02.2026 18:18 Ответить
Мартиненко може теж працював не не Україну?
показать весь комментарий
12.02.2026 17:39 Ответить
Скільки пам'ятаю того мартиненка, воно завжди ошивалося біля ригів/опзжистів, ніколи біля помаранчевих.
показать весь комментарий
12.02.2026 18:12 Ответить
Цитую під керівництвом покійного Олександра Мартиненко. Поавильно МартинкнкА
показать весь комментарий
12.02.2026 17:39 Ответить
Своя серед своїх.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:41 Ответить
Хто там в ОПі не зрадник-"малорос" хай перший кине в зелю камень.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:50 Ответить
Якщо брати про рівень нанесеної шкоди для країни,то відстає далеко від мосійчучки.
показать весь комментарий
12.02.2026 18:01 Ответить
Мосійчукчі
показать весь комментарий
13.02.2026 08:47 Ответить
Від ОПи удар відводять, переводячи стрілки.
показать весь комментарий
12.02.2026 18:07 Ответить
Медова пастка - улюблений прийом КДБ
показать весь комментарий
12.02.2026 18:21 Ответить
ніяка вона не мата харі, звичайна радистка кет, якій в країні клоунів вже не треба з рацією по каналізаціям микатися, а ведеш сеанс передачі даних під виглядом інтерв'ю, і ясний пень, що жоден чиновник навіть не здогадувався, що своїми інтерв'ю працює на ворога.
показать весь комментарий
12.02.2026 18:38 Ответить
Так а хто секрети в інтервʼю розповідає? В інтервʼю просто забивають ефір. Тому новина сама собі протирічить
показать весь комментарий
12.02.2026 19:48 Ответить
Сам факт що якась лухудра має доступ до гур це вже редфлаг!!!! Може отруїти новачком, може підкинути жучок чи гадість яку....
( Забули як помічника Залужного прибрали за допомогою гранати і сказали що то сувенір був... )
показать весь комментарий
12.02.2026 22:25 Ответить
или даже "белорусская Мата Хари"
так она вроде бы и другими местами работала активно втираясь в доверие, неужели дерьмак оказался натуралом? а я думал у них с зе любовь до гроба
показать весь комментарий
12.02.2026 20:38 Ответить
Яка ціна "гур" на чолі з лейтенантом, коли туди так може просто втертись в довіру "журналістка". Та хоч і Журналістикиня...
показать весь комментарий
12.02.2026 22:23 Ответить
Агент К зробила 4 інтерв'ю з агентом Є.
Це співпадіння, чи спільна резидентура?
показать весь комментарий
12.02.2026 23:00 Ответить
І нема нічого дивного.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
13.02.2026 10:05 Ответить
 
 