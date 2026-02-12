Белорусская шпионка Кардаш через интервью с ОП собирала информацию для ФСБ РФ и КГБ

Российская агентка белорусского происхождения Инна Кардаш, которую недавно задержала СБУ за попытку проникнуть в одно из подразделений ГУР, под прикрытием журналистики стала удобной собеседницей для украинской элиты. Она годами работала в Украине, получив доступ к ключевым источникам информации.

Начало карьеры в Украине

Как сообщали ранее украинские СМИ, "белорусская шпионка" или даже "белорусская Мата Хари", используя личные связи, занималась шпионажем для белорусского КГБ.

Но все эти определения неточны. Потому что, с большой вероятностью, полученная Кардаш информация не оседала у белорусских кагэбистов, а шла прямо в Москву. Поскольку, учитывая сегодняшние реалии, белорусское КГБ - это просто региональное отделение российского ФСБ. И, конечно, сама Кардаш об этом прекрасно знает.

В материале говорится, что Кардаш годами занималась якобы журналистикой в Украине, делала здесь себе карьеру.

Она долгое время работала на пропагандистском пророссийском канале "112" его корреспондентом в Минске. Во время протестов в Беларуси из-за фальсификаций на президентских выборах в 2020 году, она делает пропагандистские репортажи с размытыми акцентами.

Работа в украинских СМИ

Впоследствии шпионша переезжает в Украину. Пишет репортажи для различных СМИ, иногда выступает как "эксперт по Беларуси". Одновременно с этим начинает работать в "Интерфакс-Украина" под руководством покойного Александра Мартыненко.

"Не найти лучшего места для шпионки, выдававшей себя за журналистку, чем информационное агентство - место, куда стекается вся информация. К тому же, возглавляемое человеком, всю жизнь имеющим доступ в высокие кабинеты", - напоминает издание.

Медиа очень активно подхватили историю о личной связи Мартыненко с Кардаш, обсуждая детали.

"Для многих журналистов он был моральным ориентиром в профессии. И вот его просят обратить внимание на молоденькую девушку, помочь с работой. Ей 25, ему 55. И он попался - говорят, не мог отвести глаз!" - рассказывает увлекательную love story ТСН.

Доступ к высокопоставленным чиновникам Украины

Так, Мартыненко и Кардаш сформировали творческий дуэт, который подготовил целую серию интервью с высшими государственными чиновниками, прежде всего - из Офиса президента. Именно ОП, очевидно, был приоритетным направлением для шпионши российского ФСБ и белорусского КГБ.

С главой Офиса Андреем Ермаком Кардаш сделала четыре полноценных интервью . Первый материал с ним выпустила еще в начале 2021-го, последний в 2024-м.

. Первый материал с ним выпустила еще в начале 2021-го, последний в 2024-м. Говорила она и с его заместителями, например, - с Игорем Жовквой, дважды. Мартыненко и Кардаш взяли интервью и у самого символа санкционной политики против пророссийских политиков и пропагандистов - на тот момент, секретаря СНБО Алексея Данилова.

Кроме того, ответственный за информационную политику Кирилл Тимошенко тоже дал интервью российской шпионке и ее неизменному другу.

Тактика Кардаш

"Объяснением такой популярности творческого дуэта Мартыненко - Кардаш среди властной верхушки, вероятно, была не только узнаваемость самого главы "Интерфакс-Украина". Скорее всего, они оба смогли предложить удобный режим интервью - "теплую ванну" для своих интервьюеров. Потому что, как сказал пресс-секретарь Владимира Зеленского, - опять же, в интервью Мартыненко - Кардаш об украинских СМИ, "с нашими медиа всегда интереснее". Но и напряженнее. А с симпатичной Кардаш приятно", - цитируют Texty.