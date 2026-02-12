Білоруська шпигунка Кардаш через інтерв’ю з ОП збирала інформацію для ФСБ РФ та КДБ

Російська агентка білоруського походження Інна Кардаш, яку нещодавно затримала СБУ за спробу проникнути в один із підрозділів ГУР, під прикриттям журналістики стала зручною співрозмовницею для української еліти. Вона роками працювала в Україні, отримавши доступ до ключових джерел інформації.

Про це йдеться у матеріалі "Texty.org.ua", передає Цензор.НЕТ.

Початок кар'єри в Україні

Як повідомили раніше українські медіа, "білоруська шпигунка" чи навіть "білоруська Мата Харі", використовуючи особисті зв’язки, займалася шпигуванням для білоруського КДБ.

Проте всі ці визначення неточні. Тому що з великою імовірністю здобута Кардаш інформація не осідала в білоруських кадебістів, а йшла прямо в Москву. Оскільки з огляду на сьогоднішні реалії білоруське КДБ — це просто регіональний відділок російського ФСБ. І, звісно, сама Кардаш про це прекрасно знає.

У матеріалі йдеться, що Кардаш роками займалася нібито журналістикою в Україні, робила тут собі кар’єру.

Так, вона доволі довгий час працювала на пропагандистський проросійський канал "112" його кореспондентом у Мінську. Під час протестів у Білорусі через фальсифікації на президентських виборах у 2020 році, вона робить пропагандистські репортажі з розмитими акцентами.

Робота в українських медіа

Згодом шпигунка переїжджає в Україну. Пише репортажі для різних медіа, інколи говорить як "експертка по Білорусі". Одночасно з цим починає працювати в "Інтерфакс-Україна" під керівництвом покійного Олександра Мартиненка.

"Годі знайти краще місце для шпигунки, яка вдавала із себе журналістку, ніж інформаційне агентство, — місце, куди стікається вся інформація. До того ж очолюване людиною, все життя вхожою у високі кабінети", - нагадує видання.

Медіа дуже активно підхопили історію про особистий зв’язок Мартиненка з Кардаш, обсмоктуючи деталі.

"Для багатьох журналістів він був моральним орієнтиром у професії. І от його просять звернути увагу на молоденьку дівчину, допомогти з роботою. Їй 25, йому 55. І він попався — кажуть, не міг відвести очей!" - розповідає захопливу love story ТСН.

Доступ до високопосадовців України

Так, Мартиненко і Кардаш сформували творчий дует, який підготував цілу серію інтерв’ю з вищими державними чиновниками, насамперед з Офісу президента. Саме ОП, вочевидь, був пріоритетним напрямом для шпигунки російського ФСБ та білоруського КДБ.

Із очільником Офісу Андрієм Єрмаком Кардаш зробила аж чотири повноцінних інтерв’ю . Перший матеріал із ним випустила ще на початку 2021-го, останній у 2024-му.

Говорила вони й з його заступниками, наприклад, з Ігорем Жовквою двічі. Мартиненко й Кардаш взяли інтерв'ю і в самого символу санкційної політики проти проросійських політиків та пропагандистів — на той час секретаря РНБО Олексія Данілова.

Крім того, відповідальний за інформаційну політику Кирило Тимошенко теж дав інтерв’ю російській шпигунці та її незмінному другові.

Тактика Кардаш

"Поясненням такої популярності творчого дуету Мартиненко — Кардаш серед владної верхівки, певно, була не лише впізнаваність самого очільника "Інтерфакс-Україна". Швидше за все, вони обоє змогли запропонувати зручний режим інтерв’ю — "теплої ванни" для своїх інтерв’юерів. Бо, як сказав прессекретар Володимира Зеленського знову ж таки в інтерв’ю Мартиненку — Кардаш про українські ЗМІ, "з нашими медіа завжди цікавіше". Але й напряжніше. А із симпатичною Кардаш приємно", - цитують Texty.