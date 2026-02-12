Білоруська шпигунка Кардаш через інтерв’ю з ОП збирала інформацію для ФСБ РФ та КДБ

Російська шпигунка з Білорусі Інна Кардаш

Російська агентка білоруського походження Інна Кардаш, яку нещодавно затримала СБУ за спробу проникнути в один із підрозділів ГУР, під прикриттям журналістики стала зручною співрозмовницею для української еліти. Вона роками працювала в Україні, отримавши доступ до ключових джерел інформації.

Про це йдеться у матеріалі "Texty.org.ua".

Початок кар'єри в Україні

Як повідомили раніше українські медіа, "білоруська шпигунка" чи навіть "білоруська Мата Харі", використовуючи особисті зв’язки, займалася шпигуванням для білоруського КДБ.

Проте всі ці визначення неточні. Тому що з великою імовірністю здобута Кардаш інформація не осідала в білоруських кадебістів, а йшла прямо в Москву. Оскільки з огляду на сьогоднішні реалії білоруське КДБ — це просто регіональний відділок російського ФСБ. І, звісно, сама Кардаш про це прекрасно знає. 

У матеріалі йдеться, що Кардаш роками займалася нібито журналістикою в Україні, робила тут собі кар’єру.

Так, вона доволі довгий час працювала на пропагандистський проросійський канал "112" його кореспондентом у Мінську. Під час протестів у Білорусі через фальсифікації на президентських виборах у 2020 році, вона робить пропагандистські репортажі з розмитими акцентами.

Робота в українських медіа

Згодом шпигунка переїжджає в Україну. Пише репортажі для різних медіа, інколи говорить як "експертка по Білорусі". Одночасно з цим починає працювати в "Інтерфакс-Україна" під керівництвом покійного Олександра Мартиненка.

"Годі знайти краще місце для шпигунки, яка вдавала із себе журналістку, ніж інформаційне агентство, — місце, куди стікається вся інформація. До того ж очолюване людиною, все життя вхожою у високі кабінети", - нагадує видання. 

Інна Кардаш в

Медіа дуже активно підхопили історію про особистий зв’язок Мартиненка з Кардаш, обсмоктуючи деталі.

"Для багатьох журналістів він був моральним орієнтиром у професії. І от його просять звернути увагу на молоденьку дівчину, допомогти з роботою. Їй 25, йому 55. І він попався — кажуть, не міг відвести очей!" - розповідає захопливу love story ТСН.

Доступ до високопосадовців України

Так, Мартиненко і Кардаш сформували творчий дует, який підготував цілу серію інтерв’ю з вищими державними чиновниками, насамперед з Офісу президента. Саме ОП, вочевидь, був пріоритетним напрямом для шпигунки російського ФСБ та білоруського КДБ.

  • Із очільником Офісу Андрієм Єрмаком Кардаш зробила аж чотири повноцінних інтерв’ю. Перший матеріал із ним випустила ще на початку 2021-го, останній у 2024-му. 
  • Говорила вони й з його заступниками, наприклад, з Ігорем Жовквою двічі. Мартиненко й Кардаш взяли інтерв’ю і в самого символу санкційної політики проти проросійських політиків та пропагандистів — на той час секретаря РНБО Олексія Данілова.

Крім того, відповідальний за інформаційну політику Кирило Тимошенко теж дав інтерв’ю російській шпигунці та її незмінному другові.

Тактика Кардаш

"Поясненням такої популярності творчого дуету Мартиненко — Кардаш серед владної верхівки, певно, була не лише впізнаваність самого очільника "Інтерфакс-Україна". Швидше за все, вони обоє змогли запропонувати зручний режим інтерв’ю — "теплої ванни" для своїх інтерв’юерів. Бо, як сказав прессекретар Володимира Зеленського знову ж таки в інтерв’ю Мартиненку — Кардаш про українські ЗМІ, "з нашими медіа завжди цікавіше". Але й напряжніше. А із симпатичною Кардаш приємно", - цитують Texty. 

Топ коментарі
+18
Не збирала, а забирала і передавала.
12.02.2026 17:09 Відповісти
+17
Борисовича і тут відбілили .Потужно,незламно,як завжди
12.02.2026 17:13 Відповісти
+10
Єрмак і зеленський теж, особисто зливали з опу спецОперацію України проти вагнерівців, убивць Українців!!
Діяла ціла організована за ієрархічним принципом, злочинна група осіб з Урядового кварталу!! Західні Партнери про добре все знають, дякуючи ******** системі «Ешелон»!!!!
12.02.2026 17:25 Відповісти
. І саме через це СБУ заарештувала шпигунку ФСБ.
12.02.2026 21:56 Відповісти
Высасывала из.... пальца....
12.02.2026 17:14 Відповісти
Толстого 😂
12.02.2026 17:26 Відповісти
З чого їй давали, поки Мендель була при ділі, з того і висосалувала!!
Знала що де і як насосати!! Корабельна соска…Аброхамія з корнієнком, поцінювачі цього діла…
12.02.2026 17:27 Відповісти
та складаеться таке враження, що влада зеленського, це сплошне ******** з самого початку президенства з представленія зепідаром своеї секретарши Маші яку він припер з собою з 95 кварталу а вона приперла недоумка гогі якого зепідар працевлаштував зам міністра МВС і поїхало всі захотіли іметь ****** разом з посадами.
12.02.2026 19:45 Відповісти
Мала доступ до державної таємниці?Ця дурня на зебуїнів розрахована?
12.02.2026 17:14 Відповісти
В якому абзаці ви побачили доступ саме до "державної таємниці", а не до "для службового використання" наприклад?
12.02.2026 17:25 Відповісти
Ти як це уявляєш?Ходить якась тьолка по кабінетам,риється в документах і всим на неї покуй
12.02.2026 17:28 Відповісти
Миша не проскоче,камери,охорона
12.02.2026 17:30 Відповісти
Стільки років в високих - прогнилих - кабінетах терлася і ніхто її не роскусив?
12.02.2026 17:15 Відповісти
Новини для дебілів!Вона могла знати те,що їй розповіли.По факту вона ніхто,але ж яке потужне розслідування і списати на неї можно все,навіть вагнергейт
12.02.2026 17:19 Відповісти
тому шо терлася об кого треба
12.02.2026 17:21 Відповісти
Сколько времени надо еще чтобы понять что Беларуси нет. Есть Белорашка.
12.02.2026 17:16 Відповісти
То що, виходить, якби не смерть Мартиненка - то вона і так далі шпигувала би?
12.02.2026 17:16 Відповісти
Мартиненко...і можливо, тому і помер, що почав щось підозрювати...
яk і той руZZкій Дєрмократ сабчак...мусів здохнути коли розкусив мародерів на кшталт путіна та мідвєдєва....
12.02.2026 18:19 Відповісти
а версію отруєння, тим же новічком - не розглядати?
12.02.2026 18:20 Відповісти
слава богу що в єрмака інша сексуальна орієнтація.
12.02.2026 17:21 Відповісти
ЦН! "Джинса" уровня районной газеты) . Она их пытала? Шантажировала? Перечитал статью два раза. Одна пани на другую "насплетничала", а ЦН выкладывает) ( Кто интервюируемых за язык тянул?)
12.02.2026 17:21 Відповісти
никто их ни за что не тянул, они прекрасно знали, что обязаны ей передавать информацию под видом интервью
12.02.2026 18:46 Відповісти
********** Мата Харі - це звучить прикольно.
12.02.2026 17:28 Відповісти
В тему. Польський сайт onet.pl: у салоні краси три жінки згвалтували четверту. Ось такі новини в ********* світі привертають увагу.
12.02.2026 17:30 Відповісти
Те, що чиновники вибовтують журналістам секретну інформацію це якийсь театр абсурду. Не важливо шпигуни вони чи ні. Потім напевно кажуть "Благаю, тільки нікому не розповідай!"
12.02.2026 17:31 Відповісти
Це не чиновники, шоумени. Тому, для піару, розбазікають, що завгодно.
12.02.2026 17:37 Відповісти
це агенти, які маскуються під шоуменів
12.02.2026 18:40 Відповісти
Из этих троих минимум двое парашные шпионы, а третий отзывается на кличку Штирлиц.
12.02.2026 17:32 Відповісти
Василь Голованов - колишній генпродюсер і ведучий «112 Україна» та NewsOne, пізніше працював на каналі «Україна 24», а після його закриття став ведучим у марафоні (зокрема у блоках каналу «Ми - Україна») та проєкті FreeДом.
Тигран Мартиросян - ексведучий «112 Україна» та NewsOne, колишній керівник каналу «Наш», брав участь у марафоні від медіагрупи «Україна».
Наташа Влащенко - колишня креативна продюсерка та ведуча «112 Україна» та ZIK, веде авторські програми та бере участь у блоках марафону (канал «Ми - Україна»).
Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька - колишні ведучі «112 Україна», які перейшли на оновлений державний канал «Рада», що є одним із виробників контенту для телемарафону.
Володимир Полуєв та Ганна Степанець - ексобличчя «112 Україна» та «Наш», залучалися як консультанти або ведучі до державних медіапроєктів (наприклад, каналу для окупованих територій «Дом»/«FreeДом»)
12.02.2026 17:47 Відповісти
Ці гниди роз'їдають Україну зсередини; від них відвертою московщиною смердить. Згадайте лише "нам нада пагаваріть" на Інтері.
12.02.2026 18:18 Відповісти
Мартиненко може теж працював не не Україну?
12.02.2026 17:39 Відповісти
Скільки пам'ятаю того мартиненка, воно завжди ошивалося біля ригів/опзжистів, ніколи біля помаранчевих.
12.02.2026 18:12 Відповісти
Цитую під керівництвом покійного Олександра Мартиненко. Поавильно МартинкнкА
12.02.2026 17:39 Відповісти
Своя серед своїх.
12.02.2026 17:41 Відповісти
Хто там в ОПі не зрадник-"малорос" хай перший кине в зелю камень.
12.02.2026 17:50 Відповісти
Якщо брати про рівень нанесеної шкоди для країни,то відстає далеко від мосійчучки.
12.02.2026 18:01 Відповісти
Мосійчукчі
13.02.2026 08:47 Відповісти
Від ОПи удар відводять, переводячи стрілки.
12.02.2026 18:07 Відповісти
Медова пастка - улюблений прийом КДБ
12.02.2026 18:21 Відповісти
ніяка вона не мата харі, звичайна радистка кет, якій в країні клоунів вже не треба з рацією по каналізаціям микатися, а ведеш сеанс передачі даних під виглядом інтерв'ю, і ясний пень, що жоден чиновник навіть не здогадувався, що своїми інтерв'ю працює на ворога.
12.02.2026 18:38 Відповісти
Так а хто секрети в інтервʼю розповідає? В інтервʼю просто забивають ефір. Тому новина сама собі протирічить
12.02.2026 19:48 Відповісти
Сам факт що якась лухудра має доступ до гур це вже редфлаг!!!! Може отруїти новачком, може підкинути жучок чи гадість яку....
( Забули як помічника Залужного прибрали за допомогою гранати і сказали що то сувенір був... )
12.02.2026 22:25 Відповісти
или даже "белорусская Мата Хари"
так она вроде бы и другими местами работала активно втираясь в доверие, неужели дерьмак оказался натуралом? а я думал у них с зе любовь до гроба
12.02.2026 20:38 Відповісти
Яка ціна "гур" на чолі з лейтенантом, коли туди так може просто втертись в довіру "журналістка". Та хоч і Журналістикиня...
12.02.2026 22:23 Відповісти
Агент К зробила 4 інтерв'ю з агентом Є.
Це співпадіння, чи спільна резидентура?
12.02.2026 23:00 Відповісти
І нема нічого дивного.❤️🇺🇦❤️
