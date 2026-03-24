У Севастополі стався вибух і пожежа у багатоповерхівці, людей дістають з-під завалів
У тимчасово окупованому Севастополі вночі стався вибух у житловому будинку, після чого спалахнула масштабна пожежа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях російських ЗМІ та місцевих телеграм-каналів.
За попередніми даними, інцидент стався на вулиці Корчагіна. Очевидці повідомляють, що після вибуху загорілася багатоповерхівка, а вогонь охопив щонайменше кілька поверхів. Пожежі присвоїли підвищений рівень складності.
"У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна, а звук було чути на кілька кілометрів", — повідомляють очевидці.
Наслідки вибуху та пожежі
Унаслідок інциденту пошкоджено квартири в будинку, а також прилеглі будівлі. Надходить інформація про постраждалих — людей дістають з-під завалів, на місці працюють рятувальники та медики.
За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, загиблих наразі не зафіксовано. Водночас триває ліквідація пожежі та розбір завалів.
Можливі причини інциденту
Офіційної версії причин вибуху поки немає. За інформацією російських джерел, розглядається варіант детонації безпілотника після його збиття.
Водночас не виключається і побутова причина вибуху. Остаточні обставини події встановлюють відповідні служби.
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