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Новини Вибухи в Криму
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У Севастополі стався вибух і пожежа у багатоповерхівці, людей дістають з-під завалів

У Севастополі стався вибух у багатоквартирному будинку

У тимчасово окупованому Севастополі вночі стався вибух у житловому будинку, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях російських ЗМІ та місцевих телеграм-каналів.

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За попередніми даними, інцидент стався на вулиці Корчагіна. Очевидці повідомляють, що після вибуху загорілася багатоповерхівка, а вогонь охопив щонайменше кілька поверхів. Пожежі присвоїли підвищений рівень складності.

"У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна, а звук було чути на кілька кілометрів", — повідомляють очевидці.

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Наслідки вибуху та пожежі

Унаслідок інциденту пошкоджено квартири в будинку, а також прилеглі будівлі. Надходить інформація про постраждалих — людей дістають з-під завалів, на місці працюють рятувальники та медики.

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, загиблих наразі не зафіксовано. Водночас триває ліквідація пожежі та розбір завалів.

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Можливі причини інциденту

Офіційної версії причин вибуху поки немає. За інформацією російських джерел, розглядається варіант детонації безпілотника після його збиття.

Водночас не виключається і побутова причина вибуху. Остаточні обставини події встановлюють відповідні служби.

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вибух (4749) пожежа (4502) Севастополь (566)
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Топ коментарі
+29
Камені з неба?
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24.03.2026 01:26 Відповісти
+22
Диверсійна робота в Криму майже не ведеться. Там "кіт не валявся". В 2104 році в Україні вже було аж 57 підрозділів сспеціального призначення різних міністерств і відомств. Здоровенні "лосі" готувалися до диверсійної роботи. Жили по режиму. Тренувалися з найкращим на планеті обладнанням та зброєю. Отримували зарплатню. Квартири. Спецпайки і забезпечення. Виходили в 40 на пенсію. Де вони всі? Куди поділись? З Кримом все зрозуміло. Там всіх (96%) завербували кацапи. А на материку що? Чому в тилу ворога на нашій окупованій території диверсій майже немає. Зате у нас є розпіарений Малюк, кіт Буданова, адвокат Баканов, процвітаючий Рєзнік(ов) і "Єрмак на довєрії"...
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24.03.2026 02:16 Відповісти
+13
Севастопольській цукор
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24.03.2026 06:07 Відповісти

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