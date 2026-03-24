У Севастополі стався вибух і пожежа у багатоповерхівці, людей дістають з-під завалів

У тимчасово окупованому Севастополі вночі стався вибух у житловому будинку, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях російських ЗМІ та місцевих телеграм-каналів.

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За попередніми даними, інцидент стався на вулиці Корчагіна. Очевидці повідомляють, що після вибуху загорілася багатоповерхівка, а вогонь охопив щонайменше кілька поверхів. Пожежі присвоїли підвищений рівень складності.

"У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна, а звук було чути на кілька кілометрів", — повідомляють очевидці.

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Наслідки вибуху та пожежі

Унаслідок інциденту пошкоджено квартири в будинку, а також прилеглі будівлі. Надходить інформація про постраждалих — людей дістають з-під завалів, на місці працюють рятувальники та медики.

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, загиблих наразі не зафіксовано. Водночас триває ліквідація пожежі та розбір завалів.

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Можливі причини інциденту

Офіційної версії причин вибуху поки немає. За інформацією російських джерел, розглядається варіант детонації безпілотника після його збиття.

Водночас не виключається і побутова причина вибуху. Остаточні обставини події встановлюють відповідні служби.