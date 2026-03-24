РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9736 посетителей онлайн
Новости Взрывы в Крыму
5 577 9

В Севастополе произошел взрыв и пожар в многоэтажке, людей извлекают из-под завалов

В временно оккупированном Севастополе ночью произошел взрыв в жилом доме, после чего разразился масштабный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях российских СМИ и местных Telegram-каналов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Корчагина. Очевидцы сообщают, что после взрыва загорелось многоэтажное здание, а огонь охватил как минимум несколько этажей. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

"В соседних домах взрывной волной выбило окна, а звук был слышен на несколько километров", - сообщают очевидцы.

Читайте: Удар по "щиту" оккупированного Крыма: поражен центр ремонта ПВО РФ в Севастополе, - ВМС. ВИДЕО

Последствия взрыва и пожара

В результате инцидента повреждены квартиры в доме, а также прилегающие здания. Поступает информация о пострадавших - людей извлекают из-под завалов, на месте работают спасатели и медики.

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, погибших пока не зафиксировано. В то же время продолжается ликвидация пожара и разбор завалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские С-300 и С-400 остались без "глаз": поражены РЛС в Севастополе и арсенал в Донецкой области. ВИДЕО

Возможные причины инцидента

Официальной версии причин взрыва пока нет. По информации российских источников, рассматривается вариант детонации беспилотника после его сбивания.

В то же время не исключается и бытовая причина взрыва. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие службы.

Автор: 

взрыв (6875) пожар (5951) город Севастополь (1706)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Камені з неба?
показать весь комментарий
24.03.2026 01:26 Ответить
Вєрім у побутові причини вибуху
показать весь комментарий
24.03.2026 05:56 Ответить
Севастопольській цукор
показать весь комментарий
24.03.2026 06:07 Ответить
Диверсійна робота в Криму майже не ведеться. Там "кіт не валявся". В 2104 році в Україні вже було аж 57 підрозділів сспеціального призначення різних міністерств і відомств. Здоровенні "лосі" готувалися до диверсійної роботи. Жили по режиму. Тренувалися з найкращим на планеті обладнанням та зброєю. Отримували зарплатню. Квартири. Спецпайки і забезпечення. Виходили в 40 на пенсію. Де вони всі? Куди поділись? З Кримом все зрозуміло. Там всіх (96%) завербували кацапи. А на материку що? Чому в тилу ворога на нашій окупованій території диверсій майже немає. Зате у нас є розпіарений Малюк, кіт Буданова, адвокат Баканов, процвітаючий Рєзнік(ов) і "Єрмак на довєрії"...
показать весь комментарий
24.03.2026 02:16 Ответить
Такі продвинуті експерти на цензорі пропадають...
показать весь комментарий
24.03.2026 07:24 Ответить
що буде в 2104 році один Бог знае
показать весь комментарий
24.03.2026 08:09 Ответить
Опечатка. 2014 рік.
показать весь комментарий
24.03.2026 08:10 Ответить
обережно потрібно газом користуватись
показать весь комментарий
24.03.2026 08:08 Ответить
 
 