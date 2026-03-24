В Севастополе произошел взрыв и пожар в многоэтажке, людей извлекают из-под завалов
В временно оккупированном Севастополе ночью произошел взрыв в жилом доме, после чего разразился масштабный пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях российских СМИ и местных Telegram-каналов.
По предварительным данным, инцидент произошел на улице Корчагина. Очевидцы сообщают, что после взрыва загорелось многоэтажное здание, а огонь охватил как минимум несколько этажей. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
"В соседних домах взрывной волной выбило окна, а звук был слышен на несколько километров", - сообщают очевидцы.
Последствия взрыва и пожара
В результате инцидента повреждены квартиры в доме, а также прилегающие здания. Поступает информация о пострадавших - людей извлекают из-под завалов, на месте работают спасатели и медики.
По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, погибших пока не зафиксировано. В то же время продолжается ликвидация пожара и разбор завалов.
Возможные причины инцидента
Официальной версии причин взрыва пока нет. По информации российских источников, рассматривается вариант детонации беспилотника после его сбивания.
В то же время не исключается и бытовая причина взрыва. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие службы.
