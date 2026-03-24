На Одещині викрили шахраїв, які обманювали військових на продажі "елітних авто". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Одещині правоохоронці викрили та затримали групу шахраїв, які обманювали військових під виглядом продажу елітних автомобілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.
За даними слідства, схему організували троє місцевих жителів.
Подробиці
Зловмисники розміщували на популярних інтернет-платформах оголошення про продаж дорогих іномарок за заниженими цінами.
Потенційним покупцям обіцяли пригнати автомобілі з-за кордону, а для переконливості надсилали відеоогляди, які знаходили в інтернеті.
Як діяла схема
Військовим, які погоджувалися на купівлю, пропонували внести передплату – від 500 до 1,5 тисячі доларів нібито за доставку авто в Україну.
Після отримання коштів зловмисники припиняли будь-який зв’язок із потерпілими.
Протиправну діяльність задокументували слідчі обласної поліції спільно з кіберполіцією.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та кола потерпілих.
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