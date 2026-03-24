На Одещині викрили шахраїв, які обманювали військових на продажі "елітних авто". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Одещині правоохоронці викрили та затримали групу шахраїв, які обманювали військових під виглядом продажу елітних автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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За даними слідства, схему організували троє місцевих жителів.

Подробиці

Зловмисники розміщували на популярних інтернет-платформах оголошення про продаж дорогих іномарок за заниженими цінами.

Потенційним покупцям обіцяли пригнати автомобілі з-за кордону, а для переконливості надсилали відеоогляди, які знаходили в інтернеті.

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Як діяла схема

Військовим, які погоджувалися на купівлю, пропонували внести передплату – від 500 до 1,5 тисячі доларів нібито за доставку авто в Україну.

Після отримання коштів зловмисники припиняли будь-який зв’язок із потерпілими.

Протиправну діяльність задокументували слідчі обласної поліції спільно з кіберполіцією.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та кола потерпілих.

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