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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники атакували Ленінградську область: спалахнула пожежа у порту Усть-Луга. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ атакували безпілотники.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Олександр Дрозденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

Він запевнив, що над Ленінградською областю засобами ППО та РЕБ нібито знищено 33 БпЛА.

"Ліквідовується пожежа в порту Усть-Луга. За попередніми даними, постраждалих немає. Бойова робота триває", - інформує губернатор.

Більше інформації на цю мить не відомо.

атака на порт Усть Луга
атака на порт Усть Луга
атака на порт Усть Луга

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Що передувало?

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6053) Ленінградська область (50) Удари по РФ (1073)
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Топ коментарі
+22
Добивати треба. Не зупинятись на півшляху. І не слухати США.
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25.03.2026 07:31 Відповісти
+10
менше нафти - менше грошей, як менше грошей, менше шахедів та іншого лайна, отак і впливає.
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25.03.2026 08:41 Відповісти
+4
Усть-Луга дуже добре. Відео де?
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25.03.2026 07:28 Відповісти

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