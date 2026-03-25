Безпілотники атакували Ленінградську область: спалахнула пожежа у порту Усть-Луга. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ атакували безпілотники.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Олександр Дрозденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

Він запевнив, що над Ленінградською областю засобами ППО та РЕБ нібито знищено 33 БпЛА.

"Ліквідовується пожежа в порту Усть-Луга. За попередніми даними, постраждалих немає. Бойова робота триває", - інформує губернатор.

Більше інформації на цю мить не відомо.







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Що передувало?

Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.

Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.

ЗМІ повідомляли, що РФ зупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу після атаки БпЛА.

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