Безпілотники атакували Ленінградську область: спалахнула пожежа у порту Усть-Луга. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ атакували безпілотники.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Олександр Дрозденко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
Він запевнив, що над Ленінградською областю засобами ППО та РЕБ нібито знищено 33 БпЛА.
"Ліквідовується пожежа в порту Усть-Луга. За попередніми даними, постраждалих немає. Бойова робота триває", - інформує губернатор.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.
- Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.
- ЗМІ повідомляли, що РФ зупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу після атаки БпЛА.
Топ коментарі
+22 Iryna LIV #303361
показати весь коментар25.03.2026 07:31 Відповісти Посилання
+10 Mykhailo Videiko
показати весь коментар25.03.2026 08:41 Відповісти Посилання
+4 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар25.03.2026 07:28 Відповісти Посилання
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