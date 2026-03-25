Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 290 960 осіб (+1 220 за добу), 11 806 танків, 38 746 артсистем, 24 274 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 290 960 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 290 960 (+1 220) осіб
- танків - 11 806 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 24 274 (+3) од.
- артилерійських систем - 38 746 (+51) од.
- РСЗВ - MLRS – 1 696 (+0) од.
- засоби ППО - 1 336 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 196 351 (+2 459) од.
- крилаті ракети - cruise missiles – 4 491 (+23) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 85 151 (+196) од.
- спеціальна техніка - 4 098 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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