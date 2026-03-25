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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 290 960 осіб (+1 220 за добу), 11 806 танків, 38 746 артсистем, 24 274 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 290 960 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 290 960 (+1 220) осіб
  • танків - 11 806 (+6) од.
  • бойових броньованих машин - 24 274 (+3) од.
  • артилерійських систем - 38 746 (+51) од.
  • РСЗВ - MLRS – 1 696 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 336 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 196 351 (+2 459) од.
  • крилаті ракети - cruise missiles – 4 491 (+23) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 85 151 (+196) од.
  • спеціальна техніка - 4 098 (+0) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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армія рф (21400) Генштаб ЗС (8575) ліквідація (4813)
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