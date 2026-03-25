Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 290 960 человек (+1 220 за сутки), 11 806 танков, 38 746 артиллерийских систем, 24 274 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 290 960 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав - около 1 290 960 (+1 220) человек
- танков - 11 806 (+6) шт.
- боевых бронированных машин - 24 274 (+3) шт.
- артиллерийских систем - 38 746 (+51) шт.
- РСЗО - MLRS - 1 696 (+0) шт.
- средства ПВО - 1 336 (+0) шт.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов - 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 196 351 (+2 459) шт.
- крылатые ракеты - cruise missiles - 4 491 (+23) шт.
- корабли / катера - 33 (+0) шт.
- подводные лодки - 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны - 85 151 (+196) шт.
- специальная техника - 4 098 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
256!! одиниць знищеної техніки та 1220 чумардосів за день.
Танки файно, ББМ мінімум, арта та логістика супер.
Результативність ППО перевалила за 200 000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 290 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
Залишається кидать у м"ясорубку "сіру скотинку"...