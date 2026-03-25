Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 290 960 человек (+1 220 за сутки), 11 806 танков, 38 746 артиллерийских систем, 24 274 ББТ.

Middle-strike ССО уничтожили ключевые объекты противника в Крыму и на Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 290 960 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав - около 1 290 960 (+1 220) человек
  • танков - 11 806 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин - 24 274 (+3) шт.
  • артиллерийских систем - 38 746 (+51) шт.
  • РСЗО - MLRS - 1 696 (+0) шт.
  • средства ПВО - 1 336 (+0) шт.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов - 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 196 351 (+2 459) шт.
  • крылатые ракеты - cruise missiles - 4 491 (+23) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 85 151 (+196) шт.
  • специальная техника - 4 098 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Минув 4417 день москальсько-української війни.
256!! одиниць знищеної техніки та 1220 чумардосів за день.
Танки файно, ББМ мінімум, арта та логістика супер.
Результативність ППО перевалила за 200 000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 290 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
25.03.2026 07:11 Ответить
25.03.2026 07:13 Ответить
"В реалі", якщо провести демографічні розрахунки, то кацапи спалили у війні не менше П'ЯТИ "Хабаровських країв". Бл загинули (та скалічені) молоді чоловіки. Це лише п"ята-шоста частина населення , у будь-якій людській спільноті. Решта - жінки, діти, люди похилого віку, та непридатні до служби чоловіки. Перша та п'ята категорії - "обмежено працездатні" . Бо жінки та хворі чоловіки не можуть взять на себе частину трудових функцій, які традиційно виконують злорові чоловіки. А погнать примусово жінок у шахти, та в ту ж металургію, чи шахти, з нафто-газопромислами, зараз, у кацапів, не вийде - не "сталінські часи"... Друга і третя категорії - чисті "утриманці". Це - "баласт" для економіки...
25.03.2026 07:27 Ответить
Єдиний РЕАЛЬНИЙ воєнний ресурс, який залишився у кацапів - це "гарматне м'ясо"... Вони віками всі свої війни вирішували саме за його рахунок... Ядерна зброя - не рахується... Бо сцикотно... І не тому, що можуть послать відповідь - ще не відомо, в якому вона стані... Особливо її ракетні носії... Ті, що робилися в Україні - без обслуговування нормального, вже другий десяток років. А ті, що рукожопі кацапи зробили самі - через раз спрацьовують - або не злітають, або падають на старті, або летять не туди, куди треба... А якщо зміниться "роза вітрів"? Куди може понести ядерну хмару?
Залишається кидать у м"ясорубку "сіру скотинку"...
25.03.2026 07:15 Ответить
маячня..
25.03.2026 09:03 Ответить
 
 