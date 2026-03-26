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Новини Санкції проти Росії
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Суд ЄС підтвердив санкції проти п’яти російських бізнесменів і відхилив їхні скарги

Дмитро Пумпянський та Віктор Рашніков

Суд Європейського Союзу підтвердив законність санкцій проти п’яти російських бізнесменів, які оскаржували їхнє включення до обмежувальних списків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це передає Радіо Свобода.

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Йдеться про Дмитра Пумпянського, Тиграна Худавердяна, Віктора Рашнікова, Дмитра Мазепіна та Германа Хана, які потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

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Суд пояснив причини рішення

У рішенні зазначається, що ключовим критерієм для санкцій є роль бізнесменів у секторах економіки, які забезпечують суттєві доходи російському бюджету.

Суд наголосив, що обмеження застосовуються не через особисті зв’язки з владою чи пряму участь у війні, а через їхній вплив на економіку держави-агресора.

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Санкції визнали пропорційними

Європейський суд дійшов висновку, що заморожування активів таких осіб є пропорційним інструментом тиску на Росію з метою припинення агресії проти України.

Попередні рішення не вплинули

Раніше окремі суди в ЄС ставали на бік Дмитра Пумпянського, який заявляв, що ще у 2022 році залишив керівні посади в ключових компаніях.

Однак найвища судова інстанція ЄС ухвалила остаточне рішення, залишивши санкції чинними як для нього, так і для інших заявників.

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