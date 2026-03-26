Суд ЄС підтвердив санкції проти п’яти російських бізнесменів і відхилив їхні скарги

Суд Європейського Союзу підтвердив законність санкцій проти п’яти російських бізнесменів, які оскаржували їхнє включення до обмежувальних списків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це передає Радіо Свобода.

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Йдеться про Дмитра Пумпянського, Тиграна Худавердяна, Віктора Рашнікова, Дмитра Мазепіна та Германа Хана, які потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

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Суд пояснив причини рішення

У рішенні зазначається, що ключовим критерієм для санкцій є роль бізнесменів у секторах економіки, які забезпечують суттєві доходи російському бюджету.

Суд наголосив, що обмеження застосовуються не через особисті зв’язки з владою чи пряму участь у війні, а через їхній вплив на економіку держави-агресора.

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Санкції визнали пропорційними

Європейський суд дійшов висновку, що заморожування активів таких осіб є пропорційним інструментом тиску на Росію з метою припинення агресії проти України.

Попередні рішення не вплинули

Раніше окремі суди в ЄС ставали на бік Дмитра Пумпянського, який заявляв, що ще у 2022 році залишив керівні посади в ключових компаніях.

Однак найвища судова інстанція ЄС ухвалила остаточне рішення, залишивши санкції чинними як для нього, так і для інших заявників.

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