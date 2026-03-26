Суд ЕС подтвердил санкции против пяти российских бизнесменов и отклонил их жалобы
Суд Европейского Союза подтвердил законность санкций в отношении пяти российских бизнесменов, которые оспаривали свое включение в ограничительные списки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Радио Свобода.
Речь идет о Дмитрии Пумпянском, Тигране Худавердяне, Викторе Рашникове, Дмитрии Мазепине и Германе Хане, которые попали под санкции после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Суд объяснил причины решения
В решении отмечается, что ключевым критерием для санкций является роль бизнесменов в секторах экономики, которые обеспечивают существенные доходы российскому бюджету.
Суд подчеркнул, что ограничения применяются не из-за личных связей с властью или прямого участия в войне, а из-за их влияния на экономику государства-агрессора.
Санкции признаны соразмерными
Европейский суд пришел к выводу, что замораживание активов таких лиц является соразмерным инструментом давления на Россию с целью прекращения агрессии против Украины.
Предыдущие решения не повлияли
Ранее отдельные суды в ЕС вставали на сторону Дмитрия Пумпянского, который заявлял, что еще в 2022 году покинул руководящие должности в ключевых компаниях.
Однако высшая судебная инстанция ЕС вынесла окончательное решение, оставив санкции в силе как для него, так и для других заявителей.
