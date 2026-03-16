ЕС ввел санкции против четырех человек за распространение российской пропаганды
Европейский Союз ввел новые санкции в отношении четырёх лиц, причастных к распространению российской пропаганды и дезинформации, направленной на поддержку войны России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Совета Европейского Союза.
Подробности
В санкционный список внесли российского пропагандиста Сергея Ключенкова. В ЕС отмечают, что он активно распространял кремлевские нарративы и дезинформацию, пытаясь оправдать агрессию России против Украины.
По данным Совета ЕС, в своих теле- и радиопрограммах Ключенков неоднократно призывал к дальнейшему насилию против Украины, в том числе против гражданского населения. Также он публично выступал за так называемую "деукраинизацию" оккупированных территорий и предлагал атаковать страны, поддерживающие Украину, среди которых США, Турция, Германия, Франция и Великобритания.
Санкции также ввели против телеведущего российского государственного телевидения литовского происхождения Эрнеста Макевичюса. Как отметили в ЕС, в своих новостных программах он регулярно распространял ложные нарративы о войне России против Украины и дискредитировал украинскую армию.
Кроме того, ограничительные меры применили к британскому пропагандисту Грему Филлипсу и французу Адриану Боке. По информации Совета ЕС, Филлипс активно оправдывал российскую агрессию, в частности создавал пропагандистские материалы на временно оккупированных территориях Украины и публиковал статьи в поддержку действий Кремля.
Адриан Боке, в свою очередь, позиционировал себя как распространитель российских пропагандистских нарративов в Европе и России.
В Совете ЕС подчеркнули, что деятельность этих лиц способствует политике российского правительства, которая подрывает демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Европейском Союзе и Украине.
