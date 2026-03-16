ЄС запровадив санкції проти чотирьох осіб за поширення російської пропаганди

Європейський Союз запровадив нові санкції проти чотирьох осіб, причетних до поширення російської пропаганди та дезінформації, спрямованої на підтримку війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Ради Європейського Союзу.

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Подробиці

До санкційного списку внесли російського пропагандиста Сергія Ключенкова. У ЄС зазначають, що він активно поширював кремлівські наративи та дезінформацію, намагаючись виправдати агресію Росії проти України.

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За даними Ради ЄС, у своїх теле- і радіопрограмах Ключенков неодноразово закликав до подальшого насильства проти України, у тому числі проти цивільного населення. Також він публічно виступав за так звану "деукраїнізацію" окупованих територій та пропонував атакувати країни, які підтримують Україну, серед яких США, Туреччина, Німеччина, Франція та Велика Британія.

Санкції також запровадили проти телеведучого російського державного телебачення литовського походження Ернеста Макевічюса. Як зазначили у ЄС, у своїх новинних програмах він регулярно поширював неправдиві наративи про війну Росії проти України та дискредитував українську армію.

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Крім того, обмежувальні заходи застосували до британського пропагандиста Грема Філліпса та француза Адріана Боке. За інформацією Ради ЄС, Філліпс активно виправдовував російську агресію, зокрема створював пропагандистські матеріали на тимчасово окупованих територіях України та публікував статті на підтримку дій Кремля.

Адріан Боке, своєю чергою, позиціонував себе як поширювач російських пропагандистських наративів у Європі та Росії.

У Раді ЄС наголосили, що діяльність цих осіб сприяє політиці російського уряду, яка підриває демократію, верховенство права, стабільність і безпеку в Європейському Союзі та Україні.

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