Екскерівник "Дії" Мстислав Банік став заступником міністра оборони: проводитиме реформи закупівель

Кабінет Міністрів призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони України. Він відповідатиме за реформу оборонних закупівель.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Банік має досвід створення державних цифрових сервісів: у Міністерстві цифрової трансформації він відповідав за запуск і розвиток застосунку "Дія".

Пізніше в Міноборони він керував розвитком додатків "Армія+" та "Резерв+". Також Банік має бойовий досвід — він добровільно приєднався до війська, пройшов шлях від солдата до офіцера, створював підрозділи FPV-дронів і працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції у складі підрозділу CODE 9.2.

Відтепер, на посаді заступника міністра оборони, Банік відповідатиме за реформу закупівель. Його завдання — зробити закупівлі для українського війська "найбільш прозорими та ефективними у світі", каже Федоров.

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Ще одне призначення

Окрім того, Федоров представив нового генерального інспектора Міноборони — ним став Юрій Мироненко. Він відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах і ефективності ухвалених рішень, зокрема забезпечення регулярного аналізу ситуації на фронті та швидкого зворотного зв’язку для корекції політик.

Мироненко раніше обіймав посаду заступника міністра оборони, де відповідав за розвиток системи DELTA, впровадження Mission Control, масштабування військових технологій та інші напрями цифровізації. Також він був заступником міністра цифрової трансформації, очолював Держспецзв’язку та має бойовий досвід як командир підрозділу дронів.

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