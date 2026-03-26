Бывший руководитель "Дії" Мстислав Баник стал заместителем министра обороны: будет проводить реформы закупок
Кабинет министров назначил Мстислава Баника заместителем министра обороны Украины. Он будет отвечать за реформу оборонных закупок.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Баник имеет опыт создания государственных цифровых сервисов: в Министерстве цифровой трансформации он отвечал за запуск и развитие приложения "Дія".
- Позже в Минобороны он руководил разработкой приложений "Армія+" и "Резерв+". Также Баник имеет боевой опыт - он добровольно вступил в армию, прошел путь от солдата до офицера, создавал подразделения FPV-дронов и работал на уровне штаба. Участвовал в Курской операции в составе подразделения CODE 9.2.
Отныне, в должности заместителя министра обороны, Баник будет отвечать за реформу закупок. Его задача - сделать закупки для украинской армии "самыми прозрачными и эффективными в мире", говорит Федоров.
Еще одно назначение
Кроме того, Федоров представил нового генерального инспектора Минобороны - им стал Юрий Мироненко. Он будет отвечать за объективную оценку состояния дел в войсках и эффективности принятых решений, в частности обеспечение регулярного анализа ситуации на фронте и быстрой обратной связи для корректировки политик.
Мироненко ранее занимал должность заместителя министра обороны, где отвечал за развитие системы DELTA, внедрение Mission Control, масштабирование военных технологий и другие направления цифровизации. Также он был заместителем министра цифровой трансформации, возглавлял Госспецсвязь и имеет боевой опыт в качестве командира подразделения дронов.
