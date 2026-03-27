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Новини Обстріли Запорізької області
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Росіяни вдарили поблизу зупинки в Кушугумі на Запоріжжі: двоє поранених

Обстріли на Запоріжжі

Сьогодні, 27 березня російські війська поцілили неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі. Унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, росіяни атакували безпілотником Кушугум. Вибух стався неподалік зупинки громадського транспорту.

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Поранені

Повідомляється, що внаслідок атаки поранень зазнали дві жінки - 72 і 52 років. Їм надається уся необхідна допомога.

Також дивіться: Доба на Запоріжжі: під ударами РФ 45 населених пунктів, двоє загиблих та 13 поранених. ФОТО

Автор: 

обстріл (34817) Запорізька область (5059) Запорізький район (673) Кушугум (10)
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