Росіяни вдарили поблизу зупинки в Кушугумі на Запоріжжі: двоє поранених
Сьогодні, 27 березня російські війська поцілили неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі. Унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, росіяни атакували безпілотником Кушугум. Вибух стався неподалік зупинки громадського транспорту.
Поранені
Повідомляється, що внаслідок атаки поранень зазнали дві жінки - 72 і 52 років. Їм надається уся необхідна допомога.
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