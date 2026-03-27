Россияне нанесли удар вблизи остановки в Кушугуме в Запорожской области: двое раненых

Сегодня, 27 марта, российские войска обстреляли район недалеко от остановки общественного транспорта в Запорожском районе. В результате есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, россияне атаковали Кушугум с помощью беспилотника. Взрыв произошел недалеко от остановки общественного транспорта.

Раненые

Сообщается, что в результате атаки ранения получили две женщины - 72 и 52 лет. Им оказывается вся необходимая помощь.

