Россияне нанесли удар вблизи остановки в Кушугуме в Запорожской области: двое раненых
Сегодня, 27 марта, российские войска обстреляли район недалеко от остановки общественного транспорта в Запорожском районе. В результате есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, россияне атаковали Кушугум с помощью беспилотника. Взрыв произошел недалеко от остановки общественного транспорта.
Раненые
Сообщается, что в результате атаки ранения получили две женщины - 72 и 52 лет. Им оказывается вся необходимая помощь.
