1 536 8
Атаки дронів на Чернігівщину: загинув 95-річний чоловік, пошкоджені енергооб’єкти. ФОТОрепортаж
Ворожі безпілотники атакували громади Чернігівської області. Знищено будинок, пошкоджено енергооб’єкт і зерносховище, частина сіл без світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.
У Сновській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по будинку загинув 95-річний чоловік.
У Семенівській громаді ворог поцілив у зерносховище
Пізно ввечері унаслідок атаки пошкоджений енергообʼєкт у Новгород-Сіверському районі. Низка населених пунктів залишилася без електропостачання. FPV-дрон поцілив по обʼєкту звʼязку.
Наслідки ворожих атак
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль