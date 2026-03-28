Атаки дронів на Чернігівщину: загинув 95-річний чоловік, пошкоджені енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Ворожі безпілотники атакували громади Чернігівської області. Знищено будинок, пошкоджено енергооб’єкт і зерносховище, частина сіл без світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Сновській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по будинку загинув 95-річний чоловік.

У Семенівській громаді ворог поцілив у зерносховище

Пізно ввечері унаслідок атаки пошкоджений енергообʼєкт у Новгород-Сіверському районі. Низка населених пунктів залишилася без електропостачання. FPV-дрон поцілив по обʼєкту звʼязку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА на Полтавщину: загинула людина, є влучання в будинок і підприємства

Наслідки ворожих атак









