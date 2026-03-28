Новости Обстрелы Черниговщины
Атаки дронов на Черниговскую область: погиб 95-летний мужчина, повреждены энергообъекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеские беспилотники атаковали населенные пункты Черниговской области. Уничтожен дом, повреждены энергетический объект и зернохранилище, часть сел осталась без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

В Сновской громаде в результате удара вражеского беспилотника по дому погиб 95-летний мужчина.

В Семеновской громаде враг попал в зернохранилище

Поздно вечером в результате атаки поврежден энергообъект в Новгород-Северском районе. Ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. FPV-дрон поразил объект связи.

Последствия вражеских атак

Черниговская область: удары дронов по жилым домам, агро- и энергообъектам
Рускій мир в своїй окрасі😭
28.03.2026 09:49 Ответить
як там небо Близького Сходу ?
28.03.2026 09:56 Ответить
Он вже поїхав, мабуть домовляються продавати саудитам дрони перехоплювачі.
А тут на днях через всю країну шахед долетів до Львова...
28.03.2026 10:05 Ответить
В прикордонні спочатку Сумської а потім і Чернігівської і до Близького Сходу було так просто далеко не про все тут пишуть.
28.03.2026 11:09 Ответить
Результати другого туру виборів 2019 року в Україні…
28.03.2026 10:03 Ответить
Це факт не оспорімий.
28.03.2026 10:17 Ответить
Не дали діду дожити, мерзотники. Чоловіки в такому віці - дуже велика рідкість
28.03.2026 10:30 Ответить
Діду земля пухом, хай там щастить ніж тут. З пенсією в 3000. В 1945 йому було 14, з 10 у війні. Чи знав що знов 4 роки жити у війні під керівництвом не переможців, а крадіїв
28.03.2026 10:30 Ответить
 
 