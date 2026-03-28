Атаки дронов на Черниговскую область: погиб 95-летний мужчина, повреждены энергообъекты. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вражеские беспилотники атаковали населенные пункты Черниговской области. Уничтожен дом, повреждены энергетический объект и зернохранилище, часть сел осталась без света.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.
В Сновской громаде в результате удара вражеского беспилотника по дому погиб 95-летний мужчина.
В Семеновской громаде враг попал в зернохранилище
Поздно вечером в результате атаки поврежден энергообъект в Новгород-Северском районе. Ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. FPV-дрон поразил объект связи.
Последствия вражеских атак
А тут на днях через всю країну шахед долетів до Львова...