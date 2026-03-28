Атаки дронов на Черниговскую область: погиб 95-летний мужчина, повреждены энергообъекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеские беспилотники атаковали населенные пункты Черниговской области. Уничтожен дом, повреждены энергетический объект и зернохранилище, часть сел осталась без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

В Сновской громаде в результате удара вражеского беспилотника по дому погиб 95-летний мужчина.

В Семеновской громаде враг попал в зернохранилище

Поздно вечером в результате атаки поврежден энергообъект в Новгород-Северском районе. Ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. FPV-дрон поразил объект связи.

