"Максимальна незалежність критичної інфраструктури": Філатов розповів про підготовку Дніпра до наступного опалювального сезону

Місто Дніпро вже розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Основні зусилля зосереджуються на забезпеченні незалежності критичної інфраструктури.

Про це в соцмережі фейсбук розповів міський голова Дніпра Борис Філатов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Незалежність критичної інфраструктури

Філатов зазначив, що місто має досвід надважкого опалювального сезону в умовах постійних російських обстрілів.

"Зараз багато говорять про плани енергетичної стійкості українських міст. Це загальнодержавна ініціатива. Але я хочу розповісти вам про те, що саме це означатиме для Дніпра", - написав Філатов.

За його словами, головним завданням є максимальна незалежність критичної інфраструктури - водопостачання, водовідведення й опалення, а також міський електротранспорт.

"Безумовно, великий Дніпро не може швидко стати таким собі острівцем, де все закільцьовано в межах громади. Але ми встановимо сонячні станції, накопичувачі та когенераційні установки, що живитимуть міську критичну інфраструктуру. Ми встановимо нове, низьковольтне обладнання насосно-фільтрувальних станцій, яке можна "тримати" генераторами. Ми побудуємо великий трубопровід, якій дасть можливість розгалуженого водозабору – на випадок атаки Росії на обʼєкти водопостачання. Я не можу розкривати решти подробиць. Як і тоді, коли ми вели будівництво котелень для Лівобережжя міста. Лише повторю, що всі ініціативи цього плану стійкості потребують не лише часу, а й суттєвих ресурсів. Міста насамперед", - поділився планами міський голова.

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Вартість реалізації

Філатов зазначив, що на реалізацію цих заходів, за попередніми підрахунками, потрібно від 3 до 5 мільярдів гривень.

"Певна річ, оскільки це ініціатива на рівні країни, вона має передбачати й державне фінансування. Ми сподіваємось на цю підтримку, проте не можемо втрачати час, чекаючи її. Бо до нової зими не так уже й далеко. Тому зараз Дніпро вишукує власні можливості. Минулої сесії з коштів резервного фонду вже були перерозподілені перші 190 мільйонів гривень. Аби розпочати автономізацію систем водопостачання", - сказав Філатов.

Опрацьовується й залучення кредитних коштів міжнародних та державних банків.

"Про це вчора (27 березня, - ред) також говорили під час розширеного засідання бюджетної комісії, яке зібрало представників всіх депутатських фракцій (в тому числі опозиції) та громадськості. Була дискусія, були конструктивні зауваження та вичерпні відповіді. Але зрештою зібрання дійшло консенсусу. Бо всі усвідомлюють, яке значення цей виклик має для забезпечення гідного життя мешканців Дніпра", - наголосив міський голова.

Наостанок він закликав мешканців Дніпра залишати свої думки щодо необхідності вищезгаданих кроків у коментарях під його публікацією.

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