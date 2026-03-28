"Максимальная независимость критической инфраструктуры": Филатов рассказал о подготовке Днепра к следующему отопительному сезону

Город Днепр уже приступил к подготовке к следующему отопительному сезону. Основные усилия сосредоточены на обеспечении независимости критически важной инфраструктуры.

Об этом в соцсети Facebook рассказал мэр Днепра Борис Филатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Независимость критически важной инфраструктуры

Филатов отметил, что у города есть опыт чрезвычайно тяжелого отопительного сезона в условиях постоянных российских обстрелов.

"Сейчас много говорят о планах энергетической устойчивости украинских городов. Это общегосударственная инициатива. Но я хочу рассказать вам о том, что именно это будет означать для Днепра", — написал Филатов.

По его словам, главной задачей является максимальная независимость критической инфраструктуры — водоснабжения, водоотведения и отопления, а также городского электротранспорта.

"Безусловно, большой Днепр не может быстро стать неким островком, где все замкнуто в пределах громады. Но мы установим солнечные станции, накопители и когенерационные установки, которые будут питать городскую критическую инфраструктуру. Мы установим новое, низковольтное оборудование насосно-фильтрующих станций, которое можно "держать" на генераторах. Мы построим большой трубопровод, который обеспечит возможность разветвленного водозабора – на случай атаки России на объекты водоснабжения. Я не могу раскрывать остальные подробности. Как и тогда, когда мы вели строительство котельных для Левобережья города. Только повторю, что все инициативы этого плана устойчивости требуют не только времени, но и существенных ресурсов. Города прежде всего", — поделился планами городской голова.

Стоимость реализации

Филатов отметил, что на реализацию этих мероприятий, по предварительным подсчетам, потребуется от 3 до 5 миллиардов гривен.

"Конечно, поскольку это инициатива на уровне страны, она должна предусматривать и государственное финансирование. Мы надеемся на эту поддержку, однако не можем терять время, ожидая ее. Ведь до новой зимы уже не так далеко. Поэтому сейчас Днепр ищет собственные возможности. На прошлой сессии из средств резервного фонда уже были перераспределены первые 190 миллионов гривен. Чтобы начать автономизацию систем водоснабжения", — сказал Филатов.

Рассматривается и привлечение кредитных средств международных и государственных банков.

"Об этом вчера (27 марта. — Ред.) также говорили во время расширенного заседания бюджетной комиссии, на которое собрались представители всех депутатских фракций (в том числе оппозиции) и общественности. Была дискуссия, были конструктивные замечания и исчерпывающие ответы. Но в итоге собрание пришло к консенсусу. Потому что все осознают, какое значение этот вызов имеет для обеспечения достойной жизни жителей Днепра", — подчеркнул городской голова.

В заключение он призвал жителей Днепра оставлять свои мнения о необходимости вышеупомянутых шагов в комментариях под его публикацией.

