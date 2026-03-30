Окупанти обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Придніпровське, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Томарине, Урожайне, Велика Олександрівка, Тягинка, Високе, Ольгівка, Гаврилівка, Українка, Любимівка, Хрещенівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Новогригорівка, Новокаїри, Веселе та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, виробниче приміщення, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 296 700 осіб (+870 за добу), 11 824 танки, 39 049 артсистем, 24 317 ББМ. ІНФОГРАФІКА