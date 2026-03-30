Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов Херсонщины: 1 человек погиб, еще 3 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Благовещенское, Инженерное, Камышаны, Надднепрянское, Приднепровское, Приозерное, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомис, Ромашково, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Дарьевка, Никольское, Токаревка, Берислав, Змиевка, Томарино, Урожайное, Великая Александровка, Тягинка, Высокое, Ольговка, Гавриловка, Украинка, Любимовка, Крещеновка, Нововоронцовка, Осокоровка, Золотая Балка, Новогригоровка, Новокаиры, Веселое и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, производственное помещение, хозяйственную постройку и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 296 700 человек (+870 за сутки), 11 824 танка, 39 049 артиллерийских систем, 24 317 ББМ. ИНФОГРАФИКА