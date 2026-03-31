Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 297 670 осіб (+970 за добу), 11 826 танків, 39 110 артсистем, 24 324 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 297 670 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб
- танків – 11 826 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.
- артилерійських систем – 39 110 (+61) од.
- РСЗВ – 1 709 (+1) од.
- засоби ППО – 1 338 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
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