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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 297 670 осіб (+970 за добу), 11 826 танків, 39 110 артсистем, 24 324 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 297 670 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб
  • танків – 11 826 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.
  • артилерійських систем – 39 110 (+61) од.
  • РСЗВ – 1 709 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199) од.
  • спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.

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Втарти ворога станом на 31 березня

Автор: 

армія рф (21493) Генштаб ЗС (8629) ліквідація (4824) знищення (10520)
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