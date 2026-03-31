Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 297 670 человек (+970 за сутки), 11 826 танков, 39 110 артсистем, 24 324 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 297 670 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 297 670 (+970) человек
- танков – 11 826 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 24 324 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 39 110 (+61) шт.
- РСЗО – 1 709 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 338 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2 296) шт.
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 86 359 (+199) шт.
- специальная техника – 4 105 (+0) ед.
https://x.com/i/status/2027676860855792112 @ (мова упорядника) :
📦 успешно демобилизированы:
- экс-следователь по особо важным делам СК россии, экс - генерал-майор Дубинский Сергей;
- старший лейтенант Миронов Николай;
- лейтенант Георгиевский Игорь (Симферополь);
- лейтенант Воробьёв Роман;
- лейтенант Степанов Максим;
- младший лейтенант Артемьев Владимир;
- младший лейтенант Нимаев Андрей;
- 62-летний подполковник Першин Григорий. Не навоевался в Чечне (1 и 2 йкомпания) и заключил контракт с 80 ОРБ "Спарта".
- майор Иванов Александр;
- капитан полицай Веремчук Олег;
- старший лейтенант Бяков Сергей;
- младший лейтенант Вахитов Флорид;
- младший лейтенант Пеньков Максим;
- младший лейтенант Андреев Николай;
- старший лейтенант Епифанов Антон;
- заместитель командира штурмового отряда 177 полка морской пехоты (Каспийск) майор Щепин Владимир;
- штурман вёртолёта Ми-8 старший лейтенант Руслан Еркин;
Friendly fire в районе аэродрома Миллерово Ростовской обл.;
- майор Анохин Владимир;
- майор Хрычиков Пётр;
- капитан Зорников Александр;
- капитан Горбань Максим;
- старший лейтенант Конев Вячеслав;
- младший лейтенант Кожемяко Роман;
- майор мусор Зиньков Александр;
- майор хз чего Леонтьев Дмитрий;
- капитан Шапырин Владимир;
- старший лейтенант Фролов Дмитрий;
- лейтенант Жуйков Иван;
- младший лейтенант Гагиев Аслан;
- начальник инженерной службы, звание ? Галац Александр;
- капитан - лейтенант Богданов Евгений;
- капитан Захаров Олег;
- старший лейтенант Штырц Сергей;
- младший лейтенант Гадаев Максим (снайпер);
- младший лейтенант Кокошников Антон;
- младший лейтенант Попов Иван;
- старший лейтенант Бабаян Артём;
- старший лейтенант Зиновьев Дмитрий;
- старший лейтенант Хрипливый Роман;
- лейтенант Белоног Борис;
- лейтенант Литвинов Александр;
- младший лейтенант Оразманбетов Услан;
- капитан Соснин Илья;
- капитан Морозов Илья;
- капитан Михайлов Евгений;
- капитан Полещук Сергей;
- капитан Медведовский Виктор;
- капитан Лебедев Николай;
- капитан Перерва Роман;
- капитан Столяров Владимир;
- капитан Пинчуков Денис;
- капитан Пономаренко Денис;
- капитан Рыбин Сергей;
- капитан Рябушев Олег;
- капитан Юров Виталий;
- старший лейтенант Мачаев Ильяс;
- старший лейтенант Кушнерев Андрей;
- старший лейтенант Кузьминых Анатолий;
- лейтенант Мачихин Владимир;
- лейтенант Кураев Денис;
-командир экипажа вертолёта Ка-52 капитан Гимранов Тимур;
- полковник мусор - старший лейтенант МО рф Абдул Мусаев;
- командир вертолёта Ка-52 Мамкин Андрей;
- штурман вертолёта Ка-52 старший лейтенант Кужлев Илья;
- старший лейтенант Забула Максим;
- старший лейтенант Осьмуха Александр;
- старший лейтенант Минкин Сергей;
- лейтенант Сапрыгин Роман;
- младший лейтенант Сакаев Альберт;
- младший лейтенант Султанбеков Арсен;
- командир батальйона 331 ПДП (Кострома), екс сотрудник госохраны президента рф УСН ФСО россии "Бастион", подполковник Александр "Магнус" Солдатов;
- старший лейтенант Давыдов Александр;
- старший лейтенант Алехин Андрей;
- старший лейтенант Федотов Дмитрий;
- старший лейтенант Тимганов Хайдар;
- лейтенант Серебров Игорь;
- младший лейтенант Галкин Степан;
- старший лейтенант Белоножко Андрей;
- лейтенант Верхоланцев Сергей;
- младший лейтенант ****** Артём;
- младший лейтенант Хорошильцев Андрей;
- младший лейтенант Кузнецов Андрей;
- младший лейтенант Нюхов Сергей;
- полковник Пашков Олег;
- старший лейтенант Аференок Андрей;
- старший лейтенант Белоусов Евгений;
- лейтенант Беляков Александр;
- лейтенант Бетенев Сергей;
- лейтенант Артемов Кирилл;
- лейтенант Арайс Денис;
- старший лейтенант Глухих Дмитрий;
- старший лейтенант Будницкий Константин;
- лейтенант Звездин Михаил;
- лейтенант Бочкарев Аркадий;
- лейтенант Борисов Дмитрий;
- лейтенант Бирюков Евгений;
- старший лейтенант Колин Сергей;
- лейтенант Панченко Артём;
- лейтенант Дельнов Денис;
- лейтенант Костяев Никита;
- лейтенант Кондрашов Илья;
- лейтенант Качесов Алексей;
- подполковник мусор Пятицкий Олег;
- старший лейтенант Гончаров Михаил;
- старший лейтенант Французов Алексей;
- старший лейтенант Охрименко Николай;
- лейтенант Пасько Дмитрий;
- лейтенант Слинков Александр;
- старший лейтенант Натолин Алесандр;
- старший лейтенант Некрылов Николай;
- лейтенант Муртазин Руслан;
- лейтенант Никитин Егор;
- лейтенант Однодворцев Антон;
- лейтенант Орехов Сергей;
- старший лейтенант Краснихин Роман;
- старший лейтенант Кутепов Алексей;
- старший лейтенант Майков Максим;
- старший лейтенант Морозов Павел;
- лейтенант Кондрашов Рэм;
- офицер, звание ? Кузуб Максим;
- начальник штаба - заместитель командира батальйона 1439 полка подполковник Ооржак Айдыс;
- майор Курепин Юрий;
-старший лейтенант Киреев Бауржан;
- старший лейтенант Комендантов Андрей;
- старший лейтенант Круглополев Александр;
- лейтенант Кабылов Аскар;
- лейтенант Клименко Максим;
- старший лейтенант Дутов Михаил;
- старший лейтенант Зяблицев Игорь;
- старший лейтенант Иванов Михаил;
- лейтенант Ахмадов Али;
- лейтенант Еськов Иван;
- лейтенант Зиганшин Никита;
- старший лейтенант Шепенков Юрий;
- старший лейтенант Волчанский Владислав;
- старший лейтенант Войнаровский Виталий;
- старший лейтенант Гловацкий Сергей;
- старший лейтенант Горбатов Юрий;
- лейтенант Гренц Артём;
- капитан Ведясов Дмитрий;
- капитан Гибадуллин Ильдус;
- капитан Горбачевский Михаил;
- капитан Гуляев Игорь;
- старший лейтенант Степанов Василий;
- старший лейтенант Трунин Егор;
- капитан Шишигин Григорий;
- капитан Лацков Антон;
- капитан Борисов Виталий;
- старший лейтенант Тума Алексей;
- лейтенант Сорокин Денис;
- младший лейтенант Чекуров Андрей;
- майор Козонов Аслан;
- капитан Чистяков Александр;
- старший лейтенант Хазиев Ильдар;
- старший лейтенант Чемордаков Борис;
- старший лейтенант Щепетков Иван;
- лейтенант Чепанов Сергей;
- командир батальйона подполковник Паскарь Николай;
- подполковник Чистяков Сергей;
- майор Кошкин Константин;
- капитан Кокорин Алексей;
- капитан Рябушев Алексей;
- капитан Мельников Алексей;
- старший лейтенант Труфяков Александр;
- старший лейтенант Милютин Сергей;
- лейтенант Бабурин Николай;
- лейтенант Щиенко Антон;
- лейтенант Маслов Алексей;
- лейтенант Михайлов Сергей;
- херой россии, капитан спецназа ГРУ Беляев Ильсур;
- капитан Кувшинов Вячеслав
- старший лейтенант Комаров Андрей;
- старший лейтенант Солдатов Денис;
- старший лейтенант Щеглов Валерий;
- лейтенант Снаговский Артём;
- майор Лозицкий Сергей;
- лейтенант Конарев Александр;
- лейтенант Фоки Роман;
- лейтенант Федулов Дмитрий;
- лейтенант Солдатов Александр;
- младший лейтенант Косарев Денис;
- подполковник Кулаков Андрей;
- майор Ковальков Алексей;
- майор Бабаров Иван;
- капитан Борейша Роман;
- лейтенант Кузьмин Артём;
- лейтенант Альмуканов Эльдар;
- херой россии, капитан спецназа ГРУ, 24 ОБрСпН Ленгле Станислав;
- старший лейтенант юстиции Зражевский Алексей;
- лейтенант Ахмади Руслан;
- лейтенант Бочарников Олег;
- лейтенант Шаропин Александр;
- лейтенант Бочаров Дмитрий;
- командир отряда "Родня" в составе интернациональной бригады «Пятнашка» - «Дикая дивизия Донбасса» Николаев Евгений "Гайдук";
- лейтенант полицай Вельмамедова Вероника;
Окупант, активіст молодої гвардії - путінюгенду. До призову в окупаційні війська приїхала з р. Башкорстан на т.о.т. Херсонської області працювати вчителем ( так званий педагогічний (пропагандистський) десант).
- капитан Саушкин Андрей;
- капитан Лесик Александр;
- старший лейтенант Гребенник Александр;
- старший лейтенант Ханнанов Дамир;
- лейтенант Султангужин Рим;
- лейтенант Гнедко Дмитрий;
- майор Иванченко Эдуард;
- старший лейтенант Султанов Денис;
- старший лейтенант Тимошенко Владимир;
- лейтенант Маслов Сергей;
- лейтенант Мырзин Максим;
- лейтенант Юданов Михаил;
- майор Булдаков Сергей;
- старший лейтенант мусор Сажин Алексей;
- лейтенант Теняев Александр;
- младший лейтенант Шабунин Алексей;
- младший лейтенант Афанасьев Дмитрий;
- младший лейтенант Кесарев Сергей;
- херой рассеи майор спецназа ФСБ Каширин Иван "Стрелок";
- майор Акша-оол Тумен;
- лейтенант Комагоров Артём;
- младший лейтенант Манухин Роман;
- младший лейтенант Халяпин Евгений;
- младший лейтенант Шепелев Михаил;
- старший лейтенант Ильюшин Роман;
- лейтенант Шальков Дмитрий;
- лейтенант Мухамадеев Артур;
- лейтенант Болдырев Владимир;
- младший лейтенант Зайцев Евгений;
- младший лейтенант Агеев Александр;
- старший лейтенант Матвеенко Виталий;
- лейтенант Кинжеев Оскар;
- лейтенант Ивановский Александр;
- лейтенант Запара Сергей;
- лейтенант Майоров Павел;
- младший лейтенант Ищенко Дмитрий;
- капитан Зеленин Виктор;
- старший лейтенант Коновалов Максим;
- старший лейтенант Осипов Максим;
- старший лейтенант Булыгин Виктор;
- лейтенант Рудик Станислав;
- лейтенант Гумеров Ринат;
- подполковник Федюкин Игорь;
- капитан Курмысков Алексей;
- капитан - лейтенант Погодин Алексей;
- капитан Плаксицкий Андрей;
- старший лейтенант Митрохов Дмитрий;
- лейтенант Злобина Инна.
Смерть ворогам 🔥