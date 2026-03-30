На фронте произошло 120 боевых столкновений: ВСУ ликвидировали 65 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток понедельника, 30 марта, на фронте произошло 120 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 4663 дрона-камикадзе и осуществил 2853 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг один раз атаковал позиции наших защитников, кроме того, осуществил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск и в сторону Хатнего.
- На Купянском направлении наши защитники отразили десять вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Новоосиново, Куриловка, Песчаное и Купянск. Четыре боевых столкновения еще продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении продолжается одно боевое столкновение с врагом в районе Новоегоровки.
На Славянском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закитное.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополье, Новопавловка, Степановка, Софиевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 65 оккупантов и 29 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага, два пункта управления, поврежден танк, 35 укрытий пехоты, четыре артиллерийские системы и единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 157 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районе Березового, Калиновского и в сторону Александрограда и Вербового. Под вражескими авиаударами оказались Гавриловка и Лесное.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Староукраинка и Зализничное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Широкое, Чаривное. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
- На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Малой Токмачке.
- На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
