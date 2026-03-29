С начала суток враг атаковал 66 раз: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 29 марта, количество атак агрессора на фронте составляет 66.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубовое, Коренок, Бачевск, Волфино, Атинское, Уланово, Вольная Слобода, Тополя, Казачье, Нововасильевка, Журавка; а также Ясная Поляна и Леоновка Черниговской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Вольная Слобода Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 63 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Вильча.
На Купянском направлении противник девять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Чернещина и Новосергиевка. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении продолжается боевое столкновение с врагом в районе Рай-Александровки.
На Краматорском направлении наши защитники отразили попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Федоровка Вторая.
На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Русина Яра, Новопавловки и Софиевки. Три боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Филия и Новопавловка, а также в направлении населенного пункта Ганновка. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг семь раз наступал в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Сичневое, Злагода, Вишневое, Рыбное. Кроме того, населенные пункты Лесное и Покровское подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районах Доброполья, Зализничного, Гуляйполя и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Широкого и Долинки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
- На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское. Район Заречного подвергся авиационному удару.
- На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
