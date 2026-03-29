С начала суток враг атаковал 66 раз: больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 29 марта, количество атак агрессора на фронте составляет 66.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубовое, Коренок, Бачевск, Волфино, Атинское, Уланово, Вольная Слобода, Тополя, Казачье, Нововасильевка, Журавка; а также Ясная Поляна и Леоновка Черниговской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Вольная Слобода Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 63 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении противник девять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Читайте также: Враг совершил 51 атаку на Покровском направлении. Всего на фронте — 222 боевых столкновения, — Генштаб

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Чернещина и Новосергиевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении продолжается боевое столкновение с врагом в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наши защитники отразили попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Русина Яра, Новопавловки и Софиевки. Три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Филия и Новопавловка, а также в направлении населенного пункта Ганновка. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг семь раз наступал в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Сичневое, Злагода, Вишневое, Рыбное. Кроме того, населенные пункты Лесное и Покровское подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

Читайте также: Стрелковые бои в Гришино: враг пытается прорвать оборону, - 7 корпус ДШВ

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районах Доброполья, Зализничного, Гуляйполя и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Широкого и Долинки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское. Район Заречного подвергся авиационному удару.

На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

Читайте также: Войска РФ активизировались в Покровско-Мирноградской агломерации: пытаются продвинуться в Гришино и возле Родинского, - ГВ "Схід"