Від початку доби ворог атакував 66 разів: найбільше боїв на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Від початку доби неділі, 29 березня, кількість атак агресора на фронті становить 66.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Кореньок, Бачівськ, Волфине, Атинське, Уланове, Вільна Слобода, Тополя, Козаче, Нововасилівка, Журавка; а також Ясна Поляна та Леонівка Чернігівської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Вільна Слобода Сумської області.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 63 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вільча.
На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався поліпшити своє становище у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Чернещина та Новосергіївка. Одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку триває боєзіткнення з ворогом у районі Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Федорівка Друга.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Три боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Філія та Новопавлівка, а також у напрямку населеного пункту Ганнівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог сім разів наступав у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Вишневе, Рибне. Крім того, населені пункти Лісне та Покровське зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного, Гуляйполя та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Широкого та Долинки. Наразі триває одне боєзіткнення.
- На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське. Район Зарічного зазнав авіаційного удару.
- На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
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