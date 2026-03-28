Враг совершил 51 атаку на Покровском направлении. Всего на фронте - 222 боевых столкновения, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 222 боевых столкновения. Наиболее активно враг атакует на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 28 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 75 авиационных ударов – сбросил 227 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5173 дрона-камикадзе и осуществил 2909 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах Песчаного, Петропавловки, Кругляковки и в сторону Новоплатоновки, Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов оккупантов в сторону Дробишево, Ставок и в районе населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Ризниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении, по уточненной информации, агрессор трижды пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Никифоровки и в районе Предтечино.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 26 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Новопавловка, Клебан-Бык, Иванополье, Яблуновка и в сторону Ильиновки, Софиевки, Берестка, Кучерова Яра.

На Покровском направлении враг совершил 51 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Молодецкое, Новое Шахово, Червоный Лиман, Новопавловка, Дачное и в сторону Гришино, Шевченко, Филии. Одна штурмовая операция продолжается

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 129 оккупантов и 45 – ранено; уничтожено 12 единиц автомобильной техники и два пункта управления БПЛА; повреждено 7 укрытий, пункт управления БПЛА, три танка, орудие и две единицы автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 191 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 19 раз атаковали районы населенных пунктов Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Сичневое и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. Одна атака продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Еленоконстантиновка, Мирное и в сторону Доброполья, Зализничного, Горного, Гуляйпольского, Цветкового. Одна штурмовая операция продолжается.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степового.

На Приднепровском направлении противник осуществил две штурмовые операции в сторону Антоновского моста.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.