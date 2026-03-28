На фронте зафиксировано 143 боевых столкновения. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 143, из них на Покровском направлении — 46.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 28 марта, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Агрессор обстреливает приграничные районы.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Коренек, Бачевск, Уланово, Искрисковщина, Рыжевка, Рогизно, Козаче, Журавка, Атинское, Товстодубовое, Лужки, Нескучное, Вольная Слобода, Малушино, Яструбщина, Шалигино, Вовковка, Старая Гута, Очкино.
- В Черниговской области — Зоря.
Также противник нанес авиаудары по Бубликовому и Вольной Слободе.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боевых столкновения.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. Одна вражеская атака продолжается.
На Купянском направлении противник шесть раз проводил штурмовые действия в районах Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Дробишево. Одна штурмовая операция продолжается.
На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и Рай-Александровки. Одна штурмовая операция продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты трижды пытались продвигаться в сторону Никифоровки, Кучерова Яра и Предтечино.
На Константиновском направлении захватчики совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Клебан-Бык, Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Бересток, Яблуновка, Новопавловка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Дачное, Филия. Три вражеские атаки продолжаются.
На Александровском направлении враг 16 раз атаковал в сторону Ивановки, Зеленого Гая, Александрограда, Андреевки–Клевцового, Сичневого, Сосновки, Вербового и Злагоды. Три вражеских штурма продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Зализничного, Горкого, Гуляйполя, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Мирного. Четыре штурмовые действия врага продолжаются. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвижовка, Новосолошино, Долинка, Копани, Широкое, Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе Комышувахи и проводит десять штурмовых действий в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степового.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались атаковать в районе Антоновского моста.
По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
