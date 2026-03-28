На фронте зафиксировано 143 боевых столкновения. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 143, из них на Покровском направлении — 46.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 28 марта, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Агрессор обстреливает приграничные районы.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Коренек, Бачевск, Уланово, Искрисковщина, Рыжевка, Рогизно, Козаче, Журавка, Атинское, Товстодубовое, Лужки, Нескучное, Вольная Слобода, Малушино, Яструбщина, Шалигино, Вовковка, Старая Гута, Очкино.

В Черниговской области — Зоря.

Также противник нанес авиаудары по Бубликовому и Вольной Слободе.

Смотрите также: Силы обороны отразили штурм РФ на Запорожском направлении: враг хотел войти в Малую Токмачку. ВИДЕО

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боевых столкновения.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении противник шесть раз проводил штурмовые действия в районах Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

Читайте также: Враг пытался продвинуться в районе Васюковки и Федоровки Второй, - УВ "Восток"

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Дробишево. Одна штурмовая операция продолжается.

На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и Рай-Александровки. Одна штурмовая операция продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты трижды пытались продвигаться в сторону Никифоровки, Кучерова Яра и Предтечино.

На Константиновском направлении захватчики совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Клебан-Бык, Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Бересток, Яблуновка, Новопавловка.

Читайте также: Стрелковые бои в Гришино: враг пытается прорвать оборону, — 7-й корпус ДШВ

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Дачное, Филия. Три вражеские атаки продолжаются.

На Александровском направлении враг 16 раз атаковал в сторону Ивановки, Зеленого Гая, Александрограда, Андреевки–Клевцового, Сичневого, Сосновки, Вербового и Злагоды. Три вражеских штурма продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Зализничного, Горкого, Гуляйполя, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Мирного. Четыре штурмовые действия врага продолжаются. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвижовка, Новосолошино, Долинка, Копани, Широкое, Гуляйпольское.

Читайте также: В 155-й бригаде заявили, что Гришино в Донецкой области находится под контролем украинских защитников

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе Комышувахи и проводит десять штурмовых действий в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степового.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались атаковать в районе Антоновского моста.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.