На фронті зафіксовано 143 боєзіткнення. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 143, з них на Покровському напрямку – 46.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 28 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Агресор обстрілює прикордонні райони.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Кореньок, Бачівськ, Уланове, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Козаче, Журавка, Атинське, Товстодубове, Лужки, Нескучне, Вільна Слобода, Малушине, Яструбщина, Шалигине, Вовківка, Стара Гута, Очкине;

У Чернігівській області - Зоря.

Також противник завдав авіаударів по Бубликовому та Вільній Слободі.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник шість разів проводив штурмові дії в районах Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Дробишеве. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Рай-Олександрівки. Одна штурмова дія триває.

На Краматорському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед у бік Никифорівки, Кучерового Яру та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Клебан–Бик, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Бересток, Яблунівка, Новопавлівка.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти 46 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Дачне, Філія. Три ворожі атаки тривають.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував у бік Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограда, Андріївки-Клевцового, Січневого, Соснівки, Вербового та Злагоди. Три ворожі штурми продовжуються.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйполя, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпілського, Мирного. Чотири штурмові дії ворога тривають. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське.

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На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Комишувахи та проводить десять штурмових дій у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися атакувати в районі Антонівського мосту.

За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.