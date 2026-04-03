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США зняли санкції з ексміністра фінансів РФ Задорнова
США скасували санкції проти колишнього міністра фінансів РФ Михайла Задорнова.
Про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), інформує Цензор.НЕТ.
Санкції знято
Причини ухваленого рішення Мінфін США не уточнює.
Американський чиновник, якого цитує Reuters заявив, що виключення Задорнова зі списку не означає перегляд санкційної політики США в цілому.
За словами іншого співрозмовника видання, Задорнов домігся виключення зі списку, використовуючи юридичні процедури.
Посадовець пояснив, що включення та вилучення людей із списку санкцій є інструментом зовнішньої політики США, і виключення зі списку може бути пов’язане з "позитивною зміною поведінки".
Більше про Задорнова
- Задорнов був міністром фінансів Росії в 1997-1999 роках. Був депутатом Держдуми кількох скликань (представляв партію "Яблуко").
- Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну він перебував під санкціями США. Задорнов, будучи очільником російського банку "Открытие", сприяв наповненню бюджету країни-агресора.
- Після поглинання установи групою ВТБ наприкінці 2022 року банк фактично припинив своє існування.
- У 2024 році колишній російський урядовець звернувся до суду в США з вимогою зняти з нього обмеження, мотивуючи це тим, що через звільнення з посади підстави для санкцій вичерпані.
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