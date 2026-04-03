США зняли санкції з ексміністра фінансів РФ Задорнова

США скасували санкції проти колишнього міністра фінансів РФ Михайла Задорнова.

Про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), інформує Цензор.НЕТ.

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Санкції знято

Причини ухваленого рішення Мінфін США не уточнює.

Американський чиновник, якого цитує Reuters заявив, що виключення Задорнова зі списку не означає перегляд санкційної політики США в цілому.

За словами іншого співрозмовника видання, Задорнов домігся виключення зі списку, використовуючи юридичні процедури.

Посадовець пояснив, що включення та вилучення людей із списку санкцій є інструментом зовнішньої політики США, і виключення зі списку може бути пов’язане з "позитивною зміною поведінки".

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Більше про Задорнова

Задорнов був міністром фінансів Росії в 1997-1999 роках. Був депутатом Держдуми кількох скликань (представляв партію "Яблуко").

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну він перебував під санкціями США. Задорнов, будучи очільником російського банку "Открытие", сприяв наповненню бюджету країни-агресора.

Після поглинання установи групою ВТБ наприкінці 2022 року банк фактично припинив своє існування.

У 2024 році колишній російський урядовець звернувся до суду в США з вимогою зняти з нього обмеження, мотивуючи це тим, що через звільнення з посади підстави для санкцій вичерпані.

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