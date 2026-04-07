Навіть за умови надлишку певного виду зброї, експорт в будь-який момент можуть заблокувати, - зброярі

Міністерство оборони України відіграє вирішальну роль в експорті озброєння, бо якщо вони проти експорту, дозвіл на експорт не дають.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Процес

За словами авторки Тетяни Ніколаєнко, експорт озброєння ніхто не забороняв, але є низка бюрократичних барʼєрів, які експорт обмежують чи не дозволяють в конкретних випадках.

"При міжвідомчому узгодженні дозволів на експорт Державна служба експортного контролю України (ДСЕКУ) має направити запити на ключові відомства, включно з МЗС, МОУ, СБУ, ГУР, СЗР та у деяких випадках Мінекономіки", - пояснила вона.

Зараз Міноборони грає вирішальну роль, бо якщо вони проти експорту, дозвіл на експорт не дають.

МОУ має отримати співдоповідь від Генерального штабу ЗСУ. Якщо Генштаб каже, що є потреба у даних виробах, то МОУ однозначно буде писати негативний висновок.

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"Проблема в тому, що військові мають необмежені потреби, які ніхто в світі ніколи не покриє грошима. Основне питання: якщо виробник не провалює внутрішнє замовлення, якщо може виробляти більше, але МОУ не може закупити більше, то чи буде МОУ давати погодження на експорт таких надлишкових потужностей?

Наприклад: є безпілотники-розвідники, без бойової частини, які можуть вироблятися у кількостях набагато більших, ніж МОУ замовляє. Але якщо зараз піде заявка на експорт таких розвідників, то ГШ ЗСУ може знову сказати "так, грошей нема, але потреба велика, ми проти експорту" - і це буде бюрократичний глухий кут", - пояснив співрозмовник Цензор.НЕТ на зброярському ринку.

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