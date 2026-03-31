NAUDI закликала розблокувати контрольований експорт озброєння: ОПК залишається недозавантаженим

Національна Асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала невідкладно розблокувати контрольований експорт озброєння із чіткими та прозорими процедурами.

Про це йдеться в заяві асоціації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там вітають рішення про розблокування експорту озброєння та військової техніки, проте зауважують, що ця система все ще працює радше як бар’єрна, а не дозвільна.

"Політичні заяви щодо розблокування експорту поки що, на жаль, не корелюють із реальними рішеннями, які ухвалюються відповідними органами експортного контролю.

Український ОПК за час повномасштабної війни довів свою ефективність, гнучкість і здатність швидко масштабувати виробництво. Водночас станом на сьогодні значна частина виробничих спроможностей галузі залишається недозавантаженою через обмежений обсяг внутрішнього державного замовлення", - пояснили у NAUDI.

Там наголосили, що через брак фінансування системні проблеми в нашій галузі лише посилюються. Підприємства масово стикаються з дефіцитом обігових коштів, змушені обмежувати інвестиції в розвиток і технології, знижувати темпи масштабування виробництва.

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"У разі поглиблення системних проблем із фінансуванням галузі Україна ризикує втратити виробничий потенціал критичних номенклатур ОВТ, що неминуче призведе до погіршення позицій нашої держави у війні", - зазначили в асоціації.

Водночас, зауважили в NAUDI, контрольований експорт озброєння та військової техніки, за умови безумовного пріоритету забезпечення ЗСУ, може посилити обороноздатність і геополітичну суб’єктність України.

Запровадження такого механізму, пояснили там, дозволить забезпечити додаткові податкові надходження до державного бюджету, створити фінансову базу для масштабування виробництва та інвестицій у нові розробки, збільшити обсяги виготовлення озброєння для української армії за рахунок розширення виробничих потужностей, а також створити додаткові тисячі робочих місць.

"Подальше блокування експорту створює довгострокові ризики у вигляді перенесення виробництва за межі України, поступового витоку технологій і компетенцій, а також втрати позицій на зовнішніх ринках озброєння. Це призведе до послаблення держави", - зазначили у зверненні NAUDI.

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Що пропонують?

NAUDI запропонувала кроки, які одночасно дозволили б захистити інтереси Армії, наповнити бюджет та посилити український вплив на світовому ринку озброєнь:

1. Опрацювання заявки на експорт протягом 14 днів (запровадження механізму погодження за замовчуванням). Якщо МО планує закуповувати відповідний вид військової продукції — воно повідомляє про це виробника; якщо ні — експорт продукції має бути можливим.

2. Внесення змін до законодавства щодо запровадження 10% експортного збору та спрямування цих коштів на закупівлю озброєння для Сил безпеки і оборони.

3. Максимальне спрощення процедури перевірок, якщо потенційним імпортером є міністерство оборони або інша урядова агенція країни-члена НАТО (або країни, з якою підписано відповідну безпекову угоду).

4. Спрощення процедури отримання повноважень на експорт власної продукції.

5. Пріоритет підтримки експорту готової продукції, а не стимулювання експорту технологій.

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Більше про експорт зброї

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, прагнучи забезпечити армію всім необхідним. Однак у 2024 році в Україні допустили можливість зняття такої заборони.

Улітку президент України Володимир Зеленський заявляв, що українське озброєння можуть контрольовано експортувати у форматі лінії виробництва за кордоном.

У листопаді голова держави повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені — та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою Drone-deal.

Зеленський доручив вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

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