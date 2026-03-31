NAUDI призвала разблокировать контролируемый экспорт вооружения: ОПК остается недозагруженным

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призвала незамедлительно разблокировать контролируемый экспорт вооружений с четкими и прозрачными процедурами.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, передает Цензор.НЕТ.

Там приветствуют решение о разблокировании экспорта вооружения и военной техники, однако отмечают, что эта система все еще работает скорее как барьерная, а не разрешительная.

"Политические заявления о разблокировании экспорта пока, к сожалению, не коррелируют с реальными решениями, которые принимаются соответствующими органами экспортного контроля.

Украинский ОПК за время полномасштабной войны доказал свою эффективность, гибкость и способность быстро масштабировать производство. В то же время на сегодняшний день значительная часть производственных мощностей отрасли остается недозагруженной из-за ограниченного объема внутреннего государственного заказа", — пояснили в NAUDI.

Там подчеркнули, что из-за нехватки финансирования системные проблемы в нашей отрасли только усугубляются. Предприятия массово сталкиваются с дефицитом оборотных средств, вынуждены ограничивать инвестиции в развитие и технологии, снижать темпы наращивания производства.

"В случае усугубления системных проблем с финансированием отрасли Украина рискует потерять производственный потенциал критических номенклатур ОВТ, что неизбежно приведет к ухудшению позиций нашего государства в войне", — отметили в ассоциации.

В то же время, отметили в NAUDI, контролируемый экспорт вооружения и военной техники, при условии безусловного приоритета обеспечения ВСУ, может укрепить обороноспособность и геополитическую субъектность Украины.

Внедрение такого механизма, пояснили там, позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет, создать финансовую базу для масштабирования производства и инвестиций в новые разработки, увеличить объемы производства вооружения для украинской армии за счет расширения производственных мощностей, а также создать тысячи дополнительных рабочих мест.

"Дальнейшая блокировка экспорта создает долгосрочные риски в виде переноса производства за пределы Украины, постепенной утечки технологий и компетенций, а также потери позиций на внешних рынках вооружения. Это приведет к ослаблению государства", — отметили в обращении NAUDI.

Что предлагают?

NAUDI предложила шаги, которые одновременно позволили бы защитить интересы Армии, наполнить бюджет и усилить украинское влияние на мировом рынке вооружений:

1. Рассмотрение заявки на экспорт в течение 14 дней (введение механизма согласования по умолчанию). Если МО планирует закупать соответствующий вид военной продукции — оно уведомляет об этом производителя; если нет — экспорт продукции должен быть возможен.

2. Внесение изменений в законодательство относительно введения 10% экспортного сбора и направления этих средств на закупку вооружения для Сил безопасности и обороны.

3. Максимальное упрощение процедуры проверок, если потенциальным импортером является министерство обороны или другое правительственное агентство страны-члена НАТО (или страны, с которой подписано соответствующее соглашение о безопасности).

4. Упрощение процедуры получения полномочий на экспорт собственной продукции.

5. Приоритет поддержки экспорта готовой продукции, а не стимулирования экспорта технологий.

Больше об экспорте оружия

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.

Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение можно контролируемо экспортировать в формате производственной линии за рубежом.

В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.

Зеленский поручил довести долю оружия украинского производства в обороне нашей страны до более 50%.

