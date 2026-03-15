Некоторые правительства хотят в обход государства закупать те или иные украинские средства, - Зеленский

Зеленский о закупке украинского вооружения

Представители некоторых правительств или компаний намерены в обход Украины закупать те или иные средства, что не будет способствовать улучшению отношений между нашей страной и этими странами-партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу.

В обход Украины

"К сожалению, представители тех или иных правительств или компаний хотят в обход государства Украина закупать те или иные средства. Вот что происходит. Из-за ажиотажа. Я считаю, что это точно не улучшит отношения между нашей страной и странами-партнерами, которые так поступают. И я считаю, что это быстрые деньги. Наши компании – не бедные. Они зарабатывают большие деньги. Мы благодарны им за продукцию, но они зарабатывают большие деньги. Они не бедствуют", – сообщил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна платить за все американское оружие, и она делает это через НАТО, - Трамп

Нужны системные решения

Зеленский подчеркнул, что для решения этой проблемы нужны системные решения, которые, по его словам, могут быть не очень приятными.

"Но об этом нужно договариваться. Все выиграют, по крайней мере качественные компании точно. Есть серьезные компании, которые это понимают. Они производят наши самые мощные дроны и ракеты. Безусловно, за ними мы следим больше, встречаемся. Почему? Потому что понимаем, что здесь рисков больше. То, что у нас качественная продукция, – факт. Но и компании сами очень хотят поднимать эту тематику и работают с западными СМИ", – пояснил он.

Читайте также: Украина готовится к запуску контролируемого экспорта вооружения, – Федоров

По словам Зеленского, этот вопрос также можно решать на уровне Ставки, поскольку это в любом случае урегулирование, но с ограничениями.

Политические договоренности

Президент подчеркнул, что не может купить ни единой единицы оружия без политических переговоров с соответствующими лидерами.

"Все говорят о свободной экономике, свободном рынке, но ничего из оружия мы не могли купить действительно свободно – это всегда сначала политические договоренности и соответствующий жесткий контроль экспорта. Даже в некоторых свободных странах мы контракты получаем не от частного сектора сначала", – отметил он.

Читайте также: Весенняя наступательная кампания РФ уже провалилась, - Зеленский

Зеленский рассказал, что к нему сначала приходит контракт по политической линии, и только потом начинает разговаривать частный сектор.

"Никакое оружие не было продано Украине просто частным сектором во время этой войны. А наши хотят..." - заметил он.

Як так! - ні одна гривня мимо каси - Зеля
15.03.2026 13:36 Ответить
Боїшся що повз тебе кеш піде?
15.03.2026 13:37 Ответить
Это что было,похоже на вымогательство откатов в шлагбаумном стиле.
15.03.2026 13:44 Ответить
Як так! - ні одна гривня мимо каси - Зеля
15.03.2026 13:36 Ответить
Навіщо хайпові містечкові закиди? З точки зору президента України, котрого ви вибрали, а коли ні то він всеодно вас представляє,( якшо ви частина цього народу, звичайно) він має рацію!!!! Всі держави так роблять!!!! Чи ви як і путлєр з рудим вважаєте нас недодержавою? А що далі це вже питання інше (совісті, суду і виборів наступних). Головне не уподібнюйтеся одному рудому діячу і розводьте срач рад срачу..
15.03.2026 13:46 Ответить
Одному рудому уподібнитись, то таке. Тут, головне, одному зеленому лайну не уподібнитись.
Звіздіти, брехати і на за що не відповідати... талантище...
15.03.2026 13:50 Ответить
Перепрошую,одну обіцянку він все ж таки виконав.
15.03.2026 14:06 Ответить
Шо не так? - все МУСИТЬ іти на забезпечення солдата
15.03.2026 13:51 Ответить
15.03.2026 14:09 Ответить
Меня ворюга представлять не может, я ему обьявил импичмент.
15.03.2026 13:54 Ответить
Воно представляє не народ України, а населення. Бо народ цю гнилу гниду не обирав.
15.03.2026 13:58 Ответить
С таким президентом, ми стрімко стаємо «недодержавою»
15.03.2026 14:00 Ответить
Зеля, а ти перевір, де зареєстровані виробники дронів...
ото буде тобі сюрприз, коли виявиться, що там українських компаній майже немає.
(за "чому?" - питай у Гетьманцева і його спеціальні податки військового часу)
а як виробники не українські, то який тут обхід держави

тож закатай губу, Зе, і готуйся до пішої еротичної подорожі, куди тебе обов'язково відправлять виробники дронів... і не тільки вони
15.03.2026 14:11 Ответить
Боїшся що повз тебе кеш піде?
15.03.2026 13:37 Ответить
Ні, боїться що завтра тебе захищати не буде чим та захисникам грошове утримання платити.
15.03.2026 13:40 Ответить
Сарказм?
15.03.2026 13:45 Ответить
одразу кацбридоти поналазило, аби що та обблювати, не заваючи ні на що.
15.03.2026 13:48 Ответить
Дочекайся вечора, в єдиному марахфоні там стільки тої кацбридоти. особливо у відосіках.
15.03.2026 13:51 Ответить
Поясніть)
15.03.2026 13:58 Ответить
Ночами не спить, все за Україну думає. Напевно вже й мівіна в глотку не лізе.

Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот! ©
15.03.2026 13:47 Ответить
Мабуть є чим платити, враховуючи те що голобородько знову зібрався роздавати гроші з бюджету на свої "тисячі" та кешбеки.
15.03.2026 14:22 Ответить
А сам, часом, не забув сплатити податки і мито з "двушечки"?
15.03.2026 13:43 Ответить
Двушечка, по сравнению со *********** хотя бы фуфломиндичем - это слезы.
15.03.2026 13:59 Ответить
Нудить від болотяної говірки. Стримуйте свій потік. Дякую.
15.03.2026 14:20 Ответить
Это что было,похоже на вымогательство откатов в шлагбаумном стиле.
15.03.2026 13:44 Ответить
УСПОКОЙТЕСЯ!!! Справа в тому що дійсно - ми напряму без санкції США не можем купити НІФІГА. Хто нам продасть Томагавки просто за кеш?

А от до нас ставлення типу - ТА ПОФІГУ НА ВАС
15.03.2026 13:50 Ответить
ермака нема ,хто це його надоумив ?
15.03.2026 13:54 Ответить
Та єрмак продовжує працювати не покладаючи рук! Тільки в підпіллі, як дєдушка лєнін
15.03.2026 13:59 Ответить
Мабуть "зедержава" вимагає невеличкий відкат?
15.03.2026 13:58 Ответить
Всі продажі зброї повинні проходити виключно через фірми-прокладки зелених мародерів, інакше звідки брати бабло для двушок на москву? Та й вілли в Ніцці і золоті унітази самі себе не куплять!
15.03.2026 13:59 Ответить
як міндічі мимо каси міліарди під контролем 🤡 торчка виводили з України ,це норм , а як на мафію зеленського болта забили, то воно нагадує про себе ...
15.03.2026 14:04 Ответить
Якось у мене не складається в голові минулорічна заява Зеленського В.О. про те, що Україна буде продавати озброєння і нинішня заява Зеленського В.О. про те, що хтось купує (хоче купити) в України озброєння в обхід держави. Це два різних Зеленських В.О. чи один, але з психічними розладами?
Яке відношення має держава до приватного підприємства? Тільки в наданні дозволу на продаж продукції, яку це підприємство виробляє. Якщо такий дозвіл є, то які претензії до "представників тих чи інших урядів або компаній"?
Гроші будуть надходить в Україну і з них будуть платитися податки в бюджет, а також це збільшить притік валюти в державу. Адже саме такими тезами виправдовували минулорічну заяву найвеличнішого лідера племені, коли виникало логічне запитання "а що, ЗСУ у нас всім повністю забезпечені, що можна щось продавати?" А що зараз трапилось?
15.03.2026 14:06 Ответить
Немає жодного сенсу шукати будь-яку логіку в словах обкуреного наркомана, це просто набір випадкових фраз на задану тему
15.03.2026 14:11 Ответить
Спочатку "політичне рішення" "занести відкат" бо вже ломка починається у зепотужних схематозників від того скільки можна спздти! Ось тому з вами ніхто і не хоче мати ніяких справ!
15.03.2026 14:09 Ответить
Що воно меле?
15.03.2026 14:12 Ответить
Гвалт на весь світ , всі хочуть мимо мене грошики пропускати!! Ну так а що? Якщо ти їх крадеш, звісно будуть мимо тебе.
15.03.2026 14:23 Ответить
 
 