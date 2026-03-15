Некоторые правительства хотят в обход государства закупать те или иные украинские средства, - Зеленский
Представители некоторых правительств или компаний намерены в обход Украины закупать те или иные средства, что не будет способствовать улучшению отношений между нашей страной и этими странами-партнерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу.
В обход Украины
"К сожалению, представители тех или иных правительств или компаний хотят в обход государства Украина закупать те или иные средства. Вот что происходит. Из-за ажиотажа. Я считаю, что это точно не улучшит отношения между нашей страной и странами-партнерами, которые так поступают. И я считаю, что это быстрые деньги. Наши компании – не бедные. Они зарабатывают большие деньги. Мы благодарны им за продукцию, но они зарабатывают большие деньги. Они не бедствуют", – сообщил президент.
Нужны системные решения
Зеленский подчеркнул, что для решения этой проблемы нужны системные решения, которые, по его словам, могут быть не очень приятными.
"Но об этом нужно договариваться. Все выиграют, по крайней мере качественные компании точно. Есть серьезные компании, которые это понимают. Они производят наши самые мощные дроны и ракеты. Безусловно, за ними мы следим больше, встречаемся. Почему? Потому что понимаем, что здесь рисков больше. То, что у нас качественная продукция, – факт. Но и компании сами очень хотят поднимать эту тематику и работают с западными СМИ", – пояснил он.
По словам Зеленского, этот вопрос также можно решать на уровне Ставки, поскольку это в любом случае урегулирование, но с ограничениями.
Политические договоренности
Президент подчеркнул, что не может купить ни единой единицы оружия без политических переговоров с соответствующими лидерами.
"Все говорят о свободной экономике, свободном рынке, но ничего из оружия мы не могли купить действительно свободно – это всегда сначала политические договоренности и соответствующий жесткий контроль экспорта. Даже в некоторых свободных странах мы контракты получаем не от частного сектора сначала", – отметил он.
Зеленский рассказал, что к нему сначала приходит контракт по политической линии, и только потом начинает разговаривать частный сектор.
"Никакое оружие не было продано Украине просто частным сектором во время этой войны. А наши хотят..." - заметил он.
Звіздіти, брехати і на за що не відповідати... талантище...
ото буде тобі сюрприз, коли виявиться, що там українських компаній майже немає.
(за "чому?" - питай у Гетьманцева і його спеціальні податки військового часу)
а як виробники не українські, то який тут обхід держави
тож закатай губу, Зе, і готуйся до пішої еротичної подорожі, куди тебе обов'язково відправлять виробники дронів... і не тільки вони
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! ©
А от до нас ставлення типу - ТА ПОФІГУ НА ВАС
Яке відношення має держава до приватного підприємства? Тільки в наданні дозволу на продаж продукції, яку це підприємство виробляє. Якщо такий дозвіл є, то які претензії до "представників тих чи інших урядів або компаній"?
Гроші будуть надходить в Україну і з них будуть платитися податки в бюджет, а також це збільшить притік валюти в державу. Адже саме такими тезами виправдовували минулорічну заяву найвеличнішого лідера племені, коли виникало логічне запитання "а що, ЗСУ у нас всім повністю забезпечені, що можна щось продавати?" А що зараз трапилось?
"політичне рішення""занести відкат" бо вже ломка починається у зепотужних схематозників від того скільки можна спздти! Ось тому з вами ніхто і не хоче мати ніяких справ!