Некоторые правительства хотят в обход государства закупать те или иные украинские средства, - Зеленский

Представители некоторых правительств или компаний намерены в обход Украины закупать те или иные средства, что не будет способствовать улучшению отношений между нашей страной и этими странами-партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В обход Украины

"К сожалению, представители тех или иных правительств или компаний хотят в обход государства Украина закупать те или иные средства. Вот что происходит. Из-за ажиотажа. Я считаю, что это точно не улучшит отношения между нашей страной и странами-партнерами, которые так поступают. И я считаю, что это быстрые деньги. Наши компании – не бедные. Они зарабатывают большие деньги. Мы благодарны им за продукцию, но они зарабатывают большие деньги. Они не бедствуют", – сообщил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна платить за все американское оружие, и она делает это через НАТО, - Трамп

Нужны системные решения

Зеленский подчеркнул, что для решения этой проблемы нужны системные решения, которые, по его словам, могут быть не очень приятными.

"Но об этом нужно договариваться. Все выиграют, по крайней мере качественные компании точно. Есть серьезные компании, которые это понимают. Они производят наши самые мощные дроны и ракеты. Безусловно, за ними мы следим больше, встречаемся. Почему? Потому что понимаем, что здесь рисков больше. То, что у нас качественная продукция, – факт. Но и компании сами очень хотят поднимать эту тематику и работают с западными СМИ", – пояснил он.

Читайте также: Украина готовится к запуску контролируемого экспорта вооружения, – Федоров

По словам Зеленского, этот вопрос также можно решать на уровне Ставки, поскольку это в любом случае урегулирование, но с ограничениями.

Политические договоренности

Президент подчеркнул, что не может купить ни единой единицы оружия без политических переговоров с соответствующими лидерами.

"Все говорят о свободной экономике, свободном рынке, но ничего из оружия мы не могли купить действительно свободно – это всегда сначала политические договоренности и соответствующий жесткий контроль экспорта. Даже в некоторых свободных странах мы контракты получаем не от частного сектора сначала", – отметил он.

Читайте также: Весенняя наступательная кампания РФ уже провалилась, - Зеленский

Зеленский рассказал, что к нему сначала приходит контракт по политической линии, и только потом начинает разговаривать частный сектор.

"Никакое оружие не было продано Украине просто частным сектором во время этой войны. А наши хотят..." - заметил он.